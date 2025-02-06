Морозы отступают: аномальная зима сделала весну опасным периодом для Приморья

Главный синоптик региона Борис Кубай сообщил, что самые холодные февральские дни миновал. В начале текущей недели Владивосток пережил серьезное похолодание, — столбики термометров упали до -24 градусов. К концу недели минимальный температурный фон поднимется до -15, а в понедельник–вторник приблизится к отметке -9.