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Posted 6 февраля, 02:12

Published 6 февраля, 02:12

Modified 6 февраля, 02:14

Updated 6 февраля, 02:14

Чем чревато наступление весенней погоды в Приморском крае

Морозы отступают: аномальная зима сделала весну опасным периодом для Приморья

6 февраля 2025, 02:12
Фото: 1MI.

Чем чревато наступление весенней погоды в Приморском крае

Сюжет
Погода
Совсем скоро жители Приморского края ощутят дыхание весны. Но есть в это кое-что пугающее, особенно для спасателей региона.

Главный синоптик региона Борис Кубай сообщил, что самые холодные февральские дни миновал. В начале текущей недели Владивосток пережил серьезное похолодание, — столбики термометров упали до -24 градусов. К концу недели минимальный температурный фон поднимется до -15, а в понедельник–вторник приблизится к отметке -9.

Затем погодные качели внесут легкие коррективы. Но в целом дело пойдет к весне, отметил Борис Кубай.

К слову, постепенно зима ослабит хватку, а это значит, Приморье столкнется с насущной проблемой.

«С повышением дневных температур при сухих ветрах будет повышаться вероятность ландшафтных и лесных пожаров. С огнем надо быть предельно осторожными», — подчеркнул специалист.

Ведь некоторые районы, преимущественно южные, испытывают аномальный дефицит снега. Кое-где его вообще нет.

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