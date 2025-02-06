Морозы отступают: аномальная зима сделала весну опасным периодом для Приморья

Posted 6 февраля, 02:12
Published 6 февраля, 02:12
Modified 6 февраля, 02:14
Updated 6 февраля, 02:14
Главный синоптик региона Борис Кубай сообщил, что самые холодные февральские дни миновал. В начале текущей недели Владивосток пережил серьезное похолодание, — столбики термометров упали до -24 градусов. К концу недели минимальный температурный фон поднимется до -15, а в понедельник–вторник приблизится к отметке -9.
Затем погодные качели внесут легкие коррективы. Но в целом дело пойдет к весне, отметил Борис Кубай.
К слову, постепенно зима ослабит хватку, а это значит, Приморье столкнется с насущной проблемой.
«С повышением дневных температур при сухих ветрах будет повышаться вероятность ландшафтных и лесных пожаров. С огнем надо быть предельно осторожными», — подчеркнул специалист.
Ведь некоторые районы, преимущественно южные, испытывают аномальный дефицит снега. Кое-где его вообще нет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как сахалинская зима шокировала девушку из Приморского края.