«Мы поженились или нет?» — спросила она утром: ответ узнала через много лет

Posted 6 февраля, 05:55
Published 6 февраля, 05:55
Modified 6 февраля, 06:37
Updated 6 февраля, 06:37
15 и 16 февраля Приморский краевой театр кукол приглашает на премьеру. Для зрителей подготовлена ещё одна новинка вечернего, для публики старше 12 лет, репертуара — спектакль «Метель» (12+) по повести Александра Сергеевича Пушкина. Перевести прекрасную, романтичную и одновременно авантюрную историю на язык театра взялся режиссер Дмитрий Ши, возглавляющий театр кукол в Барнауле. Кстати, он уже работал во Владивостоке, поставив спектакль в жанре театра теней в Приморском краевом театре молодёжи — «Два солнца» (12+).
— Я еще тогда влюбился во Владивосток всей душой и был очень рад вернуться — пусть и не в солнечный весенний, а в морозный зимний город, — говорит Дмитрий Ши.
Инсценировку он написал сам и в содружестве с художником-сценографом Татьяной Стоя, композитором Ренатом Шавалиевым и мастером по свету Семеном Давыденко создал спектакль в эстетике минимализма, изящный и романтичный. Одна из главных декораций — огромный пуховый платок, висящий над сценой. Это — та самая метель, тот самый рок, рука судьбы, которая внезапно опускается на людей, вмешивается в их судьбы и все решает по-своему.
— Нам часто кажется, — говорит Дмитрий Ши, — что то, что происходит с нами в данный момент, — это трагедия, беда, несчастье, что все так плохо, что хуже и быть не может. Но проходит время — и мы понимаем, что все наоборот, что все было к лучшему и правильно. Вот об этом наш спектакль — о том, как неожиданно может человек найти своё счастье.
В «Метели» Приморского краевого театра кукол заняты артисты Елизавета Потурай, Алексей Белов, Николай Тирищук, Виктория Орешкина, Анастасия Капшук. Режиссер объединил в постановке работу с куклами-марионетками и игру живым планом, и это интересно и современно.
— Марионетки — это принципиально, — говорит Дмитрий Ши. — Повесть Пушкина о том, что мы далеко не всегда хозяева своей судьбы, марионетки в руках провидения, и выбор кукол это подчеркивает.
Изготовил кукол для спектакля — по эскизам Татьяны Стоя — известный на всю Россию мастер, лауреат «Золотой маски» Валентин Викторов. В этих созданиях важна каждая деталь!
— Водить марионетку совсем не просто, — рассказала Анастасия Капшук. — Это одна из самых сложных кукол. А наша задача еще более трудна потому, что куклы находятся у нас на уровне груди, на подиуме, а не внизу, как это обычно бывает. Для нас это вызов. Но тем и интереснее!
Кстати, и живым планом актерам также приходится работать «в экстремальных условиях» — например, впятером танцуя на узком высоком подиуме. Отметим, что, вопреки традиции, знаменитое музыкальное сочинение Георгия Свиридова в спектакле не прозвучит.
— Работать в «Метели» — удовольствие, — рассказал Алексей Белов. — Ведь это не просто русская классика, это то произведение, которое входит, я уверен, в культурный код жителей России.
Решила юная Машенька пойти наперекор воле родительской и выйти замуж, как она думала, по большой любви, сбежать с женихом. Но вмешалась в дело метель — и только она решала, где настоящая любовь, где счастье и как все сложится. А как сложится — зрители Владивостока увидят 15 и 16 февраля.
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