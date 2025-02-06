«Мы поженились или нет?» — спросила она утром: ответ узнала через много лет

— Водить марионетку совсем не просто, — рассказала Анастасия Капшук. — Это одна из самых сложных кукол. А наша задача еще более трудна потому, что куклы находятся у нас на уровне груди, на подиуме, а не внизу, как это обычно бывает. Для нас это вызов. Но тем и интереснее!