Нарколог Марат Сараев поддержал идею Бастрыкина запретить продажу алкоголя до 21 года

Сараев также рассказал, что сегодня алкогольная зависимость появляется в достаточно раннем возрасте и число обращений родителей к наркологам за помощью с ребенком растет. Он отметил, что в большинстве своем молодежь пьет сладкие слабоалкогольные напитки, которые не учитываются системой регистрации алкоголя. По словам эксперта, они вызывают такую же зависимость, как водка или коньяк, а также могут привести к запою и похмелью.