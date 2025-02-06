Нарколог Марат Сараев поддержал идею Бастрыкина запретить продажу алкоголя до 21 года

Posted 6 февраля, 13:23
Published 6 февраля, 13:23
Modified 6 февраля, 13:25
Updated 6 февраля, 13:25
Агентство «Ридус» попросило нарколога, кандидата медицинских наук Марата Сараева прокомментировать инициативу главы СК РФ Александра Бастрыкина о запретите продажи алкогольных напитков лицам до 21 года.
Специалист отметил, что на переходный период, когда в стране существуют заметные проблемы с алкоголем, данную меру действительно можно ввести, чтобы снизить интерес молодежи к данному виду продукции. Он добавил, что важно приложить к этому влияние государства, так как много людей считают, что если алкоголь продается, то его можно употреблять.
Сараев также рассказал, что сегодня алкогольная зависимость появляется в достаточно раннем возрасте и число обращений родителей к наркологам за помощью с ребенком растет. Он отметил, что в большинстве своем молодежь пьет сладкие слабоалкогольные напитки, которые не учитываются системой регистрации алкоголя. По словам эксперта, они вызывают такую же зависимость, как водка или коньяк, а также могут привести к запою и похмелью.
Собеседник издания сообщил, что с каждым годом число отравлений алкоголем среди детей и подростков увеличивается. Также Минздрав в последние 3 года фиксирует рост потребления и увеличение числа представителей молодого поколения, обращающихся за медицинской помощью с психозами и отравлением.
Нарколог также опроверг мнение о том, что при жестких ограничениях на продажу алкоголя любители спиртных напитков перейдут на различные наркотические средства. Эксперт пояснил, что употребляющие алкоголь и наркотики являются разными категориями лиц. Он добавил, что повышение возрастного ценза на продажу алкоголя будет эффективно только при комплексном подходе. По его словам необходимо запретить рекламу даже безалкогольного пива, а также ввести уроки трезвости и рассказывать о вреде алкоголя с младших классов.