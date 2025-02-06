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Posted 6 февраля, 13:23

Published 6 февраля, 13:23

Modified 6 февраля, 13:25

Updated 6 февраля, 13:25

Нарколог Марат Сараев поддержал идею Бастрыкина запретить продажу алкоголя до 21 года

6 февраля 2025, 13:23
Эксперт рассказал, что молодежь употребляет сладкие слабоалкогольные напитки, которые имеют такой же эффект, как и водка.

Агентство «Ридус» попросило нарколога, кандидата медицинских наук Марата Сараева прокомментировать инициативу главы СК РФ Александра Бастрыкина о запретите продажи алкогольных напитков лицам до 21 года.

Специалист отметил, что на переходный период, когда в стране существуют заметные проблемы с алкоголем, данную меру действительно можно ввести, чтобы снизить интерес молодежи к данному виду продукции. Он добавил, что важно приложить к этому влияние государства, так как много людей считают, что если алкоголь продается, то его можно употреблять.

Сараев также рассказал, что сегодня алкогольная зависимость появляется в достаточно раннем возрасте и число обращений родителей к наркологам за помощью с ребенком растет. Он отметил, что в большинстве своем молодежь пьет сладкие слабоалкогольные напитки, которые не учитываются системой регистрации алкоголя. По словам эксперта, они вызывают такую же зависимость, как водка или коньяк, а также могут привести к запою и похмелью.

Собеседник издания сообщил, что с каждым годом число отравлений алкоголем среди детей и подростков увеличивается. Также Минздрав в последние 3 года фиксирует рост потребления и увеличение числа представителей молодого поколения, обращающихся за медицинской помощью с психозами и отравлением.

Нарколог также опроверг мнение о том, что при жестких ограничениях на продажу алкоголя любители спиртных напитков перейдут на различные наркотические средства. Эксперт пояснил, что употребляющие алкоголь и наркотики являются разными категориями лиц. Он добавил, что повышение возрастного ценза на продажу алкоголя будет эффективно только при комплексном подходе. По его словам необходимо запретить рекламу даже безалкогольного пива, а также ввести уроки трезвости и рассказывать о вреде алкоголя с младших классов.

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