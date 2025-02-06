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Posted 5 февраля, 23:26

Published 5 февраля, 23:26

Modified 6 февраля, 06:55

Updated 6 февраля, 06:55

Хозяин дома сгорел в жутком пожаре в Приморском крае

Нашли лишь останки: страшный пожар погубил мужчину в Приморье

5 февраля 2025, 23:26
Фото: mchs_vdk.

Хозяин дома сгорел в жутком пожаре в Приморском крае

Сюжет
Пожар
В Чугуевском округе дотла выгорел частный дом. Также на месте трагедии нашли останки хозяина уничтоженного жилища.

В селе Ясное произошел пожар с трагичным исходом, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.

В ходе тушения огня, который раскинулся на 96 квадратных метрах, спасатели обнаружили останки 64-летнего мужчины. Не исключено, что пагубная привычка могла стать причиной жуткого происшествия.

«Со слов очевидцев, погибший часто курил в доме. В ходе осмотра места пожара установлено, что очаг пожара находился на диване, на котором были обнаружены останки мужчины. Наиболее вероятная причина пожара неосторожность при курении, дознаватели МЧС России продолжают проверку по факту пожара», — поведали в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в краевой столице пожар унес жизнь приморца.

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#Новости#Пожар#Владивосток#МЧС России#Приморский край#Курение#Происшествия
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