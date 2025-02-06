Одной крысой из Владивостока заинтересовалась Прокуратура Приморского края

Posted 6 февраля, 08:36
Published 6 февраля, 08:36
Modified 6 февраля, 08:38
Updated 6 февраля, 08:38
После появления в социальных сетях видео, на котором крыса лакомится котлетами на витрине супермаркета на улице Невельского во Владивостоке, Роспотребнадзор инициировал проверку магазина. Ролик вызвал широкий общественный резонанс, пользователи соцсетей выразили обеспокоенность санитарным состоянием торговой точки.
Ведомство готовит материалы для передачи в прокуратуру Приморского края для согласования контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере торговли.
В мае 2023 года прокуратура уже проводила проверку из-за видео с крысой в столовой колледжа во Владивостоке.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что история с грызуном на прилавке дошла до Роспотребнадзора.