Одной крысой из Владивостока заинтересовалась Прокуратура Приморского края

Сюжет Роспотребнадзор

После появления в соцсетях видео с крупным грызуном на прилавке одного из магазинов Владивостока, прокуратура Приморского края начала проверку. По поручению ведомства Роспотребнадзор выяснит, как сотрудники и владельцы торгового зала соблюдали санитарные нормы.