Опять снежные мучения? — Завораживающее небо «кричит» об осадках — фото

Удивительное явление намекает на ухудшение погоды

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Оптическое явление, которое наблюдается вокруг солнца, поразило своей красотой жителей Владивостока. К слову, природа сулит изменения в синоптической обстановке в одном из регионов ДФО.