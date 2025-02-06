Опять снежные мучения? — Завораживающее небо «кричит» об осадках — фото

Posted 6 февраля, 05:37
Published 6 февраля, 05:37
Modified 6 февраля, 06:08
Updated 6 февраля, 06:08
Гало окружило солнышко, фото которого радует глаз приморцев. Стоит отметить, что нечасто преломление лучей образует настолько отчетливое оптическое явление. Выглядит действительно чудесно.
К слову, опытные жители Владивостока предупреждают, что, вероятнее всего, непогода где-то рядом.
«Гало, кстати, всегда к осадкам. Чем дальше от Солнца, тем отдаленнее осадки, чем шире полоса, тем больше шансов, что они будут сильными», — поведала горожанка.
UPD: как оказалось, чарующим фото с редакцией поделились дальневосточники, находящиеся на Чукотке.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что совсем скоро Приморский край почувствует дыхание весны. Наступление тепла может принести немало хлопот спасателям.