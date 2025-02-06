vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 05:37

Published 6 февраля, 05:37

Modified 6 февраля, 06:08

Updated 6 февраля, 06:08

Удивительное явление намекает на ухудшение погоды

Опять снежные мучения? — Завораживающее небо «кричит» об осадках — фото

6 февраля 2025, 05:37
Фото: vostokmedia.com.

Удивительное явление намекает на ухудшение погоды

Сюжет
Погода
Оптическое явление, которое наблюдается вокруг солнца, поразило своей красотой жителей Владивостока. К слову, природа сулит изменения в синоптической обстановке в одном из регионов ДФО.

Гало окружило солнышко, фото которого радует глаз приморцев. Стоит отметить, что нечасто преломление лучей образует настолько отчетливое оптическое явление. Выглядит действительно чудесно.

К слову, опытные жители Владивостока предупреждают, что, вероятнее всего, непогода где-то рядом.

«Гало, кстати, всегда к осадкам. Чем дальше от Солнца, тем отдаленнее осадки, чем шире полоса, тем больше шансов, что они будут сильными», — поведала горожанка.

UPD: как оказалось, чарующим фото с редакцией поделились дальневосточники, находящиеся на Чукотке.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что совсем скоро Приморский край почувствует дыхание весны. Наступление тепла может принести немало хлопот спасателям.

Морозы отступают: аномальная зима сделала весну опасным периодом для Приморья
Узнать подробнее
Читайте также:
Как завершится зима в Приморье, рассказали синоптики — прогноз на месяцСнежный циклон обрушится завтра на Приморье — температура упадет до -22°CА на термометрах вновь почти ноль: какая погода ждет Приморье в начале февраля
#Новости#Погода#Владивосток#Спасатели#Весна#Непогода#Приморский край#Осадки#Живая природа#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика