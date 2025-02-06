Открылась бездна: ход к центру Земли появился в центре Владивостока — но ненадолго

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: поскольку порыв произошел в центре города и рядом с большим количеством жилых домов, на оперативном совещании под руководством вице-мэра Романа Чернявского было принято решение: устранить аварию нужно в короткие сроки, поэтому работы выполнит подрядчик администрации города. Искать, кому точно принадлежат эти трубы (когда-то за них отвечал ДВГУ, сейчас теплосеть должна находиться на балансе ДВФУ), можно и в процессе ликвидации аварийной ситуации.