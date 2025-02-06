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Posted 6 февраля, 07:24

Published 6 февраля, 07:24

Modified 6 февраля, 07:26

Updated 6 февраля, 07:26

Порыв на теплосетях в центре Владивостока устранит подрядчик мэрии города

Открылась бездна: ход к центру Земли появился в центре Владивостока — но ненадолго

6 февраля 2025, 07:24
Фото: vlc.ru.

Порыв на теплосетях в центре Владивостока устранит подрядчик мэрии города

Сюжет
Теплоснабжение
Жители Владивостока сегодня были шокированы картиной, открывшейся им в районе бывших корпусов ДВГУ на улице Октябрьской у дома № 27. В асфальте зиял провал, из провала валил то ли дым, то ли пар. Но это оказался не тоннель к центру Земли, а порыв на сетях теплоснабжения.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: поскольку порыв произошел в центре города и рядом с большим количеством жилых домов, на оперативном совещании под руководством вице-мэра Романа Чернявского было принято решение: устранить аварию нужно в короткие сроки, поэтому работы выполнит подрядчик администрации города. Искать, кому точно принадлежат эти трубы (когда-то за них отвечал ДВГУ, сейчас теплосеть должна находиться на балансе ДВФУ), можно и в процессе ликвидации аварийной ситуации.

— Ситуация слишком сложная, чтобы тратить время на выяснение балансовой принадлежности, — подчеркнул Роман Чернявский. — Порыв устраним своими силами. Техника и специалисты уже работают на месте. В дальнейшем проведем работу по взысканию средств с предполагаемого сетедержателя.

Фото: vlc.ru

В ходе проведения работ выяснилось, что жилые дома не получают тепло от этой сети. Однако провал в центре дороги и клубы пара очень осложняли дорожную ситуацию. Сейчас в районе Октябрьской, 27 идут ремонтные работы.

В пресс-службе администрации Владивостока напомнили: возобновлена работа штаба с сетевыми и ресурсоснабжающими организациями. В первую очередь речь идёт о тех домах и течах, о которых регулярно поступают жалобы от жителей. Кроме того, в администрации города работает чат-бот. Чтобы сообщить о проблеме с отоплением, необходимо перейти по ссылке @otoplenie_vl_bot и оставить контактные данные и адрес.

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#Новости#Владивосток#Теплоснабжение#Порыв#Приморский край#Происшествия
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