«Пас от Лады»: женщина оказалась на капоте иномарки после ДТП в Приморье — фото

Posted 6 февраля, 04:21
Published 6 февраля, 04:21
Modified 6 февраля, 04:23
Updated 6 февраля, 04:23
В Арсеньеве водитель Лады сбил 67-летнюю женщину, переходившую дорогу по «Зебре». От удара пешехода отбросило в Toyota Ipsum, который остановился, чтобы пропустить горожанку.
Пострадавшую пенсионерку госпитализировали в хирургическое отделение городской больницы. Виновника ДТП привлекли к административной ответственности за непредоставление преимущества движения пешеходам и нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью потерпевшего.
К слову, инцидент произошел днем в снегопад. На дороге наблюдался снежный накат, обработанный реагентами.
«Стоит отметить, что ранее водителя к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекали, состояние опьянения не установлено», — подчеркнули в пресс-службе регионального УМВД.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как автомобилисты столкнулись на узкой дорожке в пригороде Владивостока и спровоцировали затор.