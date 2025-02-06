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Posted 6 февраля, 04:21

Published 6 февраля, 04:21

Modified 6 февраля, 04:23

Updated 6 февраля, 04:23

Пенсионерку отбросило в автомобиль после аварии на «зебре» в Приморском крае

«Пас от Лады»: женщина оказалась на капоте иномарки после ДТП в Приморье — фото

6 февраля 2025, 04:21
Фото: Изображение Midjourney.

Пенсионерку отбросило в автомобиль после аварии на «зебре» в Приморском крае

Сюжет
Снегопад
Жительница Арсеньева не успела пройти от одного края дороги к другому. Ведь отечественный автомобиль ударил пожилую женщину с такой силой, что она приземлилась о капот японского универсала.

В Арсеньеве водитель Лады сбил 67-летнюю женщину, переходившую дорогу по «Зебре». От удара пешехода отбросило в Toyota Ipsum, который остановился, чтобы пропустить горожанку.

Пострадавшую пенсионерку госпитализировали в хирургическое отделение городской больницы. Виновника ДТП привлекли к административной ответственности за непредоставление преимущества движения пешеходам и нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью потерпевшего.

К слову, инцидент произошел днем в снегопад. На дороге наблюдался снежный накат, обработанный реагентами.

«Стоит отметить, что ранее водителя к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекали, состояние опьянения не установлено», — подчеркнули в пресс-службе регионального УМВД.
Фото: prim_police

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как автомобилисты столкнулись на узкой дорожке в пригороде Владивостока и спровоцировали затор.

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