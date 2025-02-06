«Пас от Лады»: женщина оказалась на капоте иномарки после ДТП в Приморье — фото

Пенсионерку отбросило в автомобиль после аварии на «зебре» в Приморском крае

Сюжет Снегопад

Жительница Арсеньева не успела пройти от одного края дороги к другому. Ведь отечественный автомобиль ударил пожилую женщину с такой силой, что она приземлилась о капот японского универсала.