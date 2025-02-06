Приморцы сплотились в поддержку тигрёнка-сироты

Posted 6 февраля, 10:50
Published 6 февраля, 10:50
Modified 6 февраля, 11:16
Updated 6 февраля, 11:16
В новых медиа видео с тигрёнком, который был пойман в Ольге и доставлен для осмотра и дальнейшего проживания в центр реабилитации в селе Алексеевка, собрало тысячи просмотров и множество печально-гневных комментариев.
«Вот до чего довели маленького тигрёнка, мать, как всегда, убили, и оставили ребенка на верную гибель»
«Больно смотреть… Уберите усы, лапы, хвост — и чем он отличается от моего или вашего ребенка?»
«Оставьте в покое их дом и больше вы не увидите такого» — так отзываются люди об увиденном.
Кроме того, стали появляться в комментариях и картинки — то, что когда-то мы бы назвали демотиваторами, и все они — на тему человеческой жесткости по отношению к животным, к природе…
Меж тем о том, что же случилось с мамой-тигрицей на самом деле, пока точно неизвестно. Скорее всего, где-то в тайге разыгралась трагедия, но какого рода — вот вопрос.
— Мамы этого малыша в живых точно нет, тигрицы если и бросают потомство, то сразу, а не по прошествии пяти месяцев (а пойманному в Ольге малышу примерно столько), — прокомментировал Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр». — Самки в этом возрасте оставляют тигрят у добычи и уходят за новой, чтобы их потом туда переместить.
Вот во время такой отлучки с мамой-тигрицей и могло что-то случиться. По мнению Сергея Арамилева, вариантов несколько.
— Тигрицу могли убить браконьеры, — говорит он. — Есть незначительный процент случаев, когда в такие отлучения её мог убить другой тигр или крупный медведь. Ещё меньше вероятности, что тигрица провалилась под лёд или получила травму.
Отметим, что история полосатого малыша из Ольги, безусловно, трагична, но совсем не обязательно предполагать, что у нее будет печальный финал. Достаточно вспомнить Leo 260M — леопарда, который летом 2022 года, истощенный и слабый, был найден на границе нацпарка «Земля леопарда» примерно в таком же возрасте, помещен в центр реабилитации (судьбу его мамы выяснить не удалось). В центре пятнистый малыш вырос, его не приучали к человеку, он стал самостоятельно охотиться. И был выпущен в дикую природу весной 2023-го.
Leo 260M стал одним из трёх дальневосточных леопардов, переселённых в Уссурийский заповедник в рамках программы реинтродукции. Молодой самец решил попутешествовать — и в результате за два года добрался до Лазовского заповедника — эта территория находится на границе исторического ареала дальневосточного леопарда, пятнистые хищники не встречались тут уже более 70 лет. А дорога из одного заповедника в другой, составившая около ста километров по уссурийской тайге, стала рекордной для дальневосточного леопарда. Сейчас Leo 260М полон сил и продолжает странствия.
Хочется надеяться, что и малыш из Ольги, пройдя курс реабилитации и повзрослев под присмотром специалистов в Алексеевке, спустя год или чуть больше вернётся уже не мальчиком, но мужем в родную тайгу, в дикую природу.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как был пойман полосатик в Ольге.