Приморцы сплотились в поддержку тигрёнка-сироты

Отметим, что история полосатого малыша из Ольги, безусловно, трагична, но совсем не обязательно предполагать, что у нее будет печальный финал. Достаточно вспомнить Leo 260M — леопарда, который летом 2022 года, истощенный и слабый, был найден на границе нацпарка «Земля леопарда» примерно в таком же возрасте, помещен в центр реабилитации (судьбу его мамы выяснить не удалось). В центре пятнистый малыш вырос, его не приучали к человеку, он стал самостоятельно охотиться. И был выпущен в дикую природу весной 2023-го.