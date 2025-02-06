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Posted 5 февраля, 23:29

Published 5 февраля, 23:29

Modified 5 февраля, 23:31

Updated 5 февраля, 23:31

Циклон по-прежнему определяет погоду в Приморском крае

Пробирает до костей: морозы и снег пока не покидают Приморский край

5 февраля 2025, 23:29
Фото: vostokmedia.com.

Циклон по-прежнему определяет погоду в Приморском крае

Сюжет
Погода
Погода в Приморском крае по-настоящему зимняя, про «аномально теплую зиму» все уже и забыли — так холодно на улице.

По сообщениям Примгидромета, над краем все ещё царит циклон, точнее, его тыловая часть. Местами по Приморью снова пройдёт снег, а сильный северо-западный ветер превратит его в метель. На дорогах снежный накат и гололедица. Температура воздуха днём до -14°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер не стихает и остается сильным. Поэтому и морозы до -12°C кажутся гораздо более ощутимыми, поэтому и пробирает до костей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда Приморье накроют магнитные бури.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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