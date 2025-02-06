Пробирает до костей: морозы и снег пока не покидают Приморский край

Posted 5 февраля, 23:29
Published 5 февраля, 23:29
Modified 5 февраля, 23:31
Updated 5 февраля, 23:31
По сообщениям Примгидромета, над краем все ещё царит циклон, точнее, его тыловая часть. Местами по Приморью снова пройдёт снег, а сильный северо-западный ветер превратит его в метель. На дорогах снежный накат и гололедица. Температура воздуха днём до -14°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер не стихает и остается сильным. Поэтому и морозы до -12°C кажутся гораздо более ощутимыми, поэтому и пробирает до костей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда Приморье накроют магнитные бури.