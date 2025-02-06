Пробирает до костей: морозы и снег пока не покидают Приморский край

По сообщениям Примгидромета, над краем все ещё царит циклон, точнее, его тыловая часть. Местами по Приморью снова пройдёт снег, а сильный северо-западный ветер превратит его в метель. На дорогах снежный накат и гололедица. Температура воздуха днём до -14°C.