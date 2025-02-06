Силовики уже ищут его: подозрительный мужчина перепугал жителей Владивостока — фото

Posted 6 февраля, 07:28
Published 6 февраля, 07:28
Modified 6 февраля, 07:30
Updated 6 февраля, 07:30
В краевой столице по подъезду жилого дома ходил мужчина с предметом, похожим на пистолет, сообщает пресс-служба владивостокского МВД. Силовики уже разбираются в ситуации, которую осветили в новых медиа.
«По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность гражданина, причастного к инциденту, и все обстоятельства произошедшего», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пугающая находка взволновала жителя Владивостока в пункте выдачи товаров.