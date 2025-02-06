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Posted 6 февраля, 07:28

Published 6 февраля, 07:28

Modified 6 февраля, 07:30

Updated 6 февраля, 07:30

Мужчина с предметом, похожим на пистолет, замечен в многоэтажке Владивостока

Силовики уже ищут его: подозрительный мужчина перепугал жителей Владивостока — фото

6 февраля 2025, 07:28
Фото: mvdvladivostok.

Мужчина с предметом, похожим на пистолет, замечен в многоэтажке Владивостока

Сюжет
Полиция
Приморец с потенциально опасным предметом разгуливал по подъезду жилого дома во Владивостоке. Жуткий инцидент заинтересовал полицию.

В краевой столице по подъезду жилого дома ходил мужчина с предметом, похожим на пистолет, сообщает пресс-служба владивостокского МВД. Силовики уже разбираются в ситуации, которую осветили в новых медиа.

Фото: mvdvladivostok
«По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность гражданина, причастного к инциденту, и все обстоятельства произошедшего», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пугающая находка взволновала жителя Владивостока в пункте выдачи товаров.

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