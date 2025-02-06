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Posted 6 февраля, 09:43

Published 6 февраля, 09:43

Modified 6 февраля, 09:45

Updated 6 февраля, 09:45

Снег, гололедица и потепление до -1°C: морозы наконец отступят в Приморье?

Снег, гололедица и потепление до -1°C: морозы наконец отступят в Приморье?

6 февраля 2025, 09:43
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
Трескучие морозы местами сменятся потеплением — температуры будут практически весенними. Крупным городам на юге края не так повезло, там все еще будет ветрено и холодно.

7 февраля погоду в Приморском крае будет определять тыловая часть циклона, что принесет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах ожидается гололедица и снежный накат. Ветер будет северо-западный умеренный, на побережье — сильный. Температура воздуха ночью составит -12…-23°C, днем -1…-14°C.

Во Владивостоке 7 февраля ожидается облачная погода и небольшой снег утром. Ветер северо-западный будет сильным. Температура воздуха ночью -15…-17°C, днем -10…-12°C.

В Уссурийске будет облачно, временами возможен небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью -17…-19°C, днем -7…-9°C. 8 февраля в Уссурийске ожидается -5° днем и -12° ночью.

В Находке прогнозируется облачная погода, ночью преимущественно без осадков, днем возможен небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня — до сильного. Температура воздуха ночью -13…-15°C, днем -8…-10°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как сильные морозы подкосили автомобили во Владивостоке.

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