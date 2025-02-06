Снег, гололедица и потепление до -1°C: морозы наконец отступят в Приморье?

Posted 6 февраля, 09:43
Published 6 февраля, 09:43
Modified 6 февраля, 09:45
Updated 6 февраля, 09:45
7 февраля погоду в Приморском крае будет определять тыловая часть циклона, что принесет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах ожидается гололедица и снежный накат. Ветер будет северо-западный умеренный, на побережье — сильный. Температура воздуха ночью составит -12…-23°C, днем -1…-14°C.
Во Владивостоке 7 февраля ожидается облачная погода и небольшой снег утром. Ветер северо-западный будет сильным. Температура воздуха ночью -15…-17°C, днем -10…-12°C.
В Уссурийске будет облачно, временами возможен небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью -17…-19°C, днем -7…-9°C. 8 февраля в Уссурийске ожидается -5° днем и -12° ночью.
В Находке прогнозируется облачная погода, ночью преимущественно без осадков, днем возможен небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня — до сильного. Температура воздуха ночью -13…-15°C, днем -8…-10°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как сильные морозы подкосили автомобили во Владивостоке.