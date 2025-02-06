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Posted 6 февраля, 05:50

Published 6 февраля, 05:50

Modified 6 февраля, 05:52

Updated 6 февраля, 05:52

«Сопливый Prius»: «лютые» морозы подкосили даже авто во Владивостоке — фото

«Сопливый Prius»: «лютые» морозы подкосили даже авто во Владивостоке — фото

6 февраля 2025, 05:50
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Погода
В Приморском крае продолжают бушевать осадки и сильные морозы. В дальневосточной столице прозябло все, даже машины.

В дальневосточной столице настолько холодно, что приболели даже некоторые автомобили. На улицах города найден «Приус», у которого потекли «сопли», шутят подписчики новых медиа.

Судя по всему, автомобиль стоял на прогреве, а из его трубы лилась жидкость, которая превратилась в лед. Примечательно, что изменение структуры произошло настолько стремительно, что замерзшая жижа тянется вплоть до машины.

Фото: Погода 25 регион

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Владивосток совсем скоро ощутит весеннее потепление, которое, по прогнозам синоптиков, задержится в муниципалитете до самого марта.

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