«Сопливый Prius»: «лютые» морозы подкосили даже авто во Владивостоке — фото

Posted 6 февраля, 05:50
Published 6 февраля, 05:50
Modified 6 февраля, 05:52
Updated 6 февраля, 05:52
В дальневосточной столице настолько холодно, что приболели даже некоторые автомобили. На улицах города найден «Приус», у которого потекли «сопли», шутят подписчики новых медиа.
Судя по всему, автомобиль стоял на прогреве, а из его трубы лилась жидкость, которая превратилась в лед. Примечательно, что изменение структуры произошло настолько стремительно, что замерзшая жижа тянется вплоть до машины.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Владивосток совсем скоро ощутит весеннее потепление, которое, по прогнозам синоптиков, задержится в муниципалитете до самого марта.