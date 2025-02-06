Такого вы наверняка не видели: тигр борется с шумными соседями в Приморье — видео

Posted 5 февраля, 23:53
Published 5 февраля, 23:53
Modified 5 февраля, 23:55
Updated 5 февраля, 23:55
В Красноармейском районе жертвой амурского тигра стал источник шума, сообщают новые медиа. Недалеко от Дальнего Кута хищник погубил бензопилу. Кадрами с последствиями зверского нападения поделились в телеграм-канале.
Авторы видео пообещали поделиться с подписчиками социальных сетей, повторится ли подобное еще раз.
Почему зверь решил уничтожить лесопильный инструмент? Действительно ли хозяин тайги виновен в его неисправности? Остается лишь догадываться и предполагать.