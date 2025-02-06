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Posted 5 февраля, 23:53

Published 5 февраля, 23:53

Modified 5 февраля, 23:55

Updated 5 февраля, 23:55

Хищник уничтожил источник шума в Приморском крае

Такого вы наверняка не видели: тигр борется с шумными соседями в Приморье — видео

5 февраля 2025, 23:53
Фото: 1MI.

Хищник уничтожил источник шума в Приморском крае

Сюжет
Нападение
Полосатые коты по своей природе хищники. Но особь из Приморского края поразила местных жителей выбором меню.

В Красноармейском районе жертвой амурского тигра стал источник шума, сообщают новые медиа. Недалеко от Дальнего Кута хищник погубил бензопилу. Кадрами с последствиями зверского нападения поделились в телеграм-канале.

Авторы видео пообещали поделиться с подписчиками социальных сетей, повторится ли подобное еще раз.

Почему зверь решил уничтожить лесопильный инструмент? Действительно ли хозяин тайги виновен в его неисправности? Остается лишь догадываться и предполагать.

Видео: ussur_mikh_kray.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как тигр с пугающим ревом выскочил из фургона в Приморском крае.

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#Новости#Видео#Владивосток#Нападение#Приморский край#Амурский тигр#Живая природа
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