Внутри находились 15 человек: баня загорелась в Приморье — фото

Posted 6 февраля, 02:36
Published 6 февраля, 02:36
Modified 6 февраля, 02:38
Updated 6 февраля, 02:38
В находкинском гостинично-банном комплексе случился пожар, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. 15 человек эвакуировались из здания самостоятельно.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, дым заполонил два этажа. Всему виной тлеющая обшивка в парилке на первом этаже.
В результате пожара никто не погиб и не пострадал. Дознаватели разбираются в обстоятельствах инцидента.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пассажирский автобус вспыхнул в Приморском крае. К счастью, происшествие обошлось без жертв.