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Posted 6 февраля, 02:36

Published 6 февраля, 02:36

Modified 6 февраля, 02:38

Updated 6 февраля, 02:38

Пожар охватил парилку в банном комплексе в Приморском крае

Внутри находились 15 человек: баня загорелась в Приморье — фото

6 февраля 2025, 02:36
Фото: mchs_vdk.

Пожар охватил парилку в банном комплексе в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Пламя охватило обшивку здания банного комплекса в Находке. Пугающее происшествие омрачило утро любителей оздоровительного досуга.

В находкинском гостинично-банном комплексе случился пожар, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. 15 человек эвакуировались из здания самостоятельно.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, дым заполонил два этажа. Всему виной тлеющая обшивка в парилке на первом этаже.

В результате пожара никто не погиб и не пострадал. Дознаватели разбираются в обстоятельствах инцидента.

Фото: mchs_vdk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пассажирский автобус вспыхнул в Приморском крае. К счастью, происшествие обошлось без жертв.

Пассажирский автобус охватил пожар в Приморье — фото
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