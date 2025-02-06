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Posted 6 февраля, 01:46

Published 6 февраля, 01:46

Modified 6 февраля, 01:48

Updated 6 февраля, 01:48

Появились новые подробности о сломанном мостовом сооружении в Приморском крае

Водителя ждет шестизначный штраф: судьба рухнувшего моста решена в Приморье

6 февраля 2025, 01:46
Фото: vostokmedia.com.

Появились новые подробности о сломанном мостовом сооружении в Приморском крае

Сюжет
Мост
Мост обрушился в Красноармейском округе. Прокуратура опубликовала новые данные о происшествии. Виновника, как и обещали в ведомстве, наказали.

Мостовое сооружение, которое тянулось над рекой Большая Уссурка, рухнуло. Всему виной 50-тонный грузовик, заехавший на мост, предназначенный для автомобилей весом не более пяти тонн, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Водителя крупногабаритного транспорта привлекли к административной ответственности за несоблюдение ПДД.

«Кроме того, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению допустимых размеров грузового автомобиля и максимальной разрешенной массы машины и нагрузки на ось, по результатам которой будет решен вопрос о наличии в действиях водителя состава административного правонарушения по ч. 6 ст. 12.21.1 КоАП РФ, санкция которой предусматривает административный штраф до 600 тыс. рублей», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Также прошло заседание, где решилась дальнейшая судьба данного участка. Для удобства местного населения организуют альтернативный проезд, так как мост не удастся эксплуатировать долгое время. Администрация округа уже занимается расчисткой дороги.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мост рухнул в Красноармейском районе. Теперь добраться в три населенных пункта крайне непросто.

Виновные будут наказаны: из-за кого рухнул мост в Приморье? — официально
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