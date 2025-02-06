Вторая волна за сутки: снег хладнокровно «лупит» по Приморью — видео

Судя по обстановке в Спасском районе, погода решила, что регион нуждается в повторной порции снега. Ночных осадков, которые плавно перетекли в утренние, видимо, не хватило местному населению. Ближе к вечеру белые мухи вновь посыпались с неба, сообщают жители муниципалитета.