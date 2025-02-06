Вторая волна за сутки: снег хладнокровно «лупит» по Приморью — видео

Posted 6 февраля, 07:18
Published 6 февраля, 07:18
Modified 6 февраля, 07:20
Updated 6 февраля, 07:20
Судя по обстановке в Спасском районе, погода решила, что регион нуждается в повторной порции снега. Ночных осадков, которые плавно перетекли в утренние, видимо, не хватило местному населению. Ближе к вечеру белые мухи вновь посыпались с неба, сообщают жители муниципалитета.
«По-моему, нам уже хватит. Мы уже на весну настраиваемся», — подметила женщина.
К слову, «накаленная» ситуация наблюдается и в Арсеньеве. Там улицы не засыпает снежком, но город стал хмурым из-за облачности.
В Лесозаводске зимних осадков тоже хватает, делятся приморцы.
Ранее «Восток-Медиа» писало об окончании зимы в Приморском крае. Синоптики рассказали о погоде в феврале.