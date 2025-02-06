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Posted 6 февраля, 07:18

Published 6 февраля, 07:18

Modified 6 февраля, 07:20

Updated 6 февраля, 07:20

Непогода продолжает буйствовать в Приморском крае

Вторая волна за сутки: снег хладнокровно «лупит» по Приморью — видео

6 февраля 2025, 07:18
Фото: 1MI.

Непогода продолжает буйствовать в Приморском крае

Сюжет
Погода
Настоящая зимняя погода царит в Приморском крае. Некоторые жители региона, мягко говоря, не довольны суровостью природы.

Судя по обстановке в Спасском районе, погода решила, что регион нуждается в повторной порции снега. Ночных осадков, которые плавно перетекли в утренние, видимо, не хватило местному населению. Ближе к вечеру белые мухи вновь посыпались с неба, сообщают жители муниципалитета.

«По-моему, нам уже хватит. Мы уже на весну настраиваемся», — подметила женщина.
Видео: vostokmedia.com.

К слову, «накаленная» ситуация наблюдается и в Арсеньеве. Там улицы не засыпает снежком, но город стал хмурым из-за облачности.

Фото: vostokmedia.com

В Лесозаводске зимних осадков тоже хватает, делятся приморцы.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало об окончании зимы в Приморском крае. Синоптики рассказали о погоде в феврале.

Как завершится зима в Приморье, рассказали синоптики — прогноз на месяц
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