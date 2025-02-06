Высокое доверие: глава Приморья Олег Кожемяко вошел в состав президиума Госсовета РФ

Posted 6 февраля, 07:57
Published 6 февраля, 07:57
Modified 6 февраля, 07:59
Updated 6 февраля, 07:59
Олег Кожемяко стал одним из двадцати российских губернаторов, кому президент России дал возможность войти в президиум Государственного совета, оказав тем самым высокое доверие. Это назначение значительно расширит возможности главы Приморья — он сможет не только поднимать вопросы развития Приморья на самом высшем уровне, но и быть на в контакте с первыми лицами страны по проблемным моментам края на постоянной основе.
В числе 26 членов президиума ️помощник президента Алексей Дюмин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, премьер-министр Михаил Мишустин и несколько губернаторов.
Вошедший в этот список членов президиума Олег Кожемяко уже возглавляет комиссию по туризму, причем довольно успешно. На заседаниях комиссии не раз принимались инициированные приморским губернатором предложения по развитию внутреннего и въездного туризма, созданию туристической и сопутствующей инфраструктуры.
Эксперты высоко оценивают новое назначение Олега Кожемяко, отмечая, что это даст возможность реализовать важные для Приморья инициативы, требующие внимания федерального центра.
«За последние годы Госсовет приобрел статус think tank, который вырабатывает стратегические решения и предлагает их высшему руководству РФ. Поэтому заседания президиума Госсовета нередко становятся „отправной точкой“ для инициатив по развитию Приморья и Дальнего Востока», — говорят эксперты Приморья.
Так, в 2023 году по итогам одного из заседаний комиссии президент РФ Владимир Путин дал поручение о создании в Приморье круглогодичного морского курорта федерального значения. Кроме того, глава региона будучи председателем комиссии по туризму озвучивает и продвигает на федеральном уровне не только меры, нацеленные на увеличение внутреннего и въездного турпотока, но и на укрепление торгово-экономического сотрудничества Приморья со странами АТР.
«Активная и эффективная деятельность Кожемяко в качестве руководителя комиссии Госсовета по туризму во многом обусловила его включение в состав президиума ГС, которое можно считать показателем высокого доверия со стороны президента РФ В. Путина», — подчеркивают эксперты.
Отметим, что Кожемяко в традиционной для себя манере использует подобные назначения в интересах Приморского края. Он не только хорошо понимает, как работает система управления на уровне федерального центра, но и использует свой опыт для решения проблем Приморья. Наглядный пример — предложение главы региона о внесении изменений в федеральное законодательство относительно расчистки русел рек. Это позволило краю самостоятельно развернуть масштабную работу в этом направлении по всему региону. А на уровне федерации эти меры уже оценили, как высокоэффективные, добавив, что опыт Приморья будет тиражирован и на другие российские регионы.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморском крае намерены развивать и совершенствовать энергетическую отрасль. В частности, пора задуматься о строительстве АЭС. Об этом проекте и других, которые напрямую касаются развития энергетической системы Приморского края, шла речь на встрече губернатора региона Олега Кожемяко и председателя правления АО «СО ЕЭС» Федора Опадчего. Также участие во встрече приняли первый заместитель генерального директора по атомной энергетике Госкорпорации «Росатом» Андрей Петров и первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро» Роман Бердников.
Приморье остро нуждается в дешевой электроэнергии, кроме того, в крае налицо её дефицит. Глава Приморья констатировал: дефицит такой серьёзный, что порой не получается подключать новых потребителей, которые реализуют крупные инвестпроекты, существуют проблемы и в районах, где развивается жилищное строительство.