Высокое доверие: глава Приморья Олег Кожемяко вошел в состав президиума Госсовета РФ

Отметим, что Кожемяко в традиционной для себя манере использует подобные назначения в интересах Приморского края. Он не только хорошо понимает, как работает система управления на уровне федерального центра, но и использует свой опыт для решения проблем Приморья. Наглядный пример — предложение главы региона о внесении изменений в федеральное законодательство относительно расчистки русел рек. Это позволило краю самостоятельно развернуть масштабную работу в этом направлении по всему региону. А на уровне федерации эти меры уже оценили, как высокоэффективные, добавив, что опыт Приморья будет тиражирован и на другие российские регионы.