Выжидал время: бывший зек проникал в детские сады Приморья

Posted 6 февраля, 03:02
Published 6 февраля, 03:02
Modified 6 февраля, 03:04
Updated 6 февраля, 03:04
В Уссурийске неизвестный проникал в детские сады во время прогулок и похищал личные вещи и деньги сотрудников учреждений, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Четверо пострадавших обратились с заявлением в правоохранительные органы. Силовики нашли подозреваемого.
«В отделе полиции ранее судимый житель Партизанского района, недавно освободившийся из мест лишения свободы, дал признательные показания и пояснил, что распорядился похищенным по своему усмотрению», — подчеркнули в Управлении МВД.
Общий ущерб составил 15 000 рублей. Также задержанный сознался в кражах, совершенных в Спасском районе и дальневосточной столице. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что воров начали разыскивать по рисункам на теле в Приморском крае.