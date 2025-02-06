Выжидал время: бывший зек проникал в детские сады Приморья

Мужчина со злым умыслом пробирался в учреждения для дошколят в Приморском крае

Сюжет Кража

Приморец только вышел на свободу и принялся за старое. Он успел натворить немало бед в Спасском районе, Уссурийском округе и даже во Владивостоке.