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Posted 6 февраля, 03:02

Published 6 февраля, 03:02

Modified 6 февраля, 03:04

Updated 6 февраля, 03:04

Мужчина со злым умыслом пробирался в учреждения для дошколят в Приморском крае

Выжидал время: бывший зек проникал в детские сады Приморья

6 февраля 2025, 03:02
Фото: prim_police.

Мужчина со злым умыслом пробирался в учреждения для дошколят в Приморском крае

Сюжет
Кража
Приморец только вышел на свободу и принялся за старое. Он успел натворить немало бед в Спасском районе, Уссурийском округе и даже во Владивостоке.

В Уссурийске неизвестный проникал в детские сады во время прогулок и похищал личные вещи и деньги сотрудников учреждений, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Четверо пострадавших обратились с заявлением в правоохранительные органы. Силовики нашли подозреваемого.

«В отделе полиции ранее судимый житель Партизанского района, недавно освободившийся из мест лишения свободы, дал признательные показания и пояснил, что распорядился похищенным по своему усмотрению», — подчеркнули в Управлении МВД.

Общий ущерб составил 15 000 рублей. Также задержанный сознался в кражах, совершенных в Спасском районе и дальневосточной столице. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что воров начали разыскивать по рисункам на теле в Приморском крае.

Воров стали искать по татуировкам в Приморье
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#Новости#Владивосток#Кража#Ущерб#Уссурийск#Наказание#Детские сады#Полиция#Приморский край#Спасский район#Происшествия#Партизанский район#Дальневосточная столица
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