Демешин договорился о строительстве логистического центра в Комсомольсве-на-Амуре

Posted 7 февраля, 02:09
Published 7 февраля, 02:09
Modified 7 февраля, 02:11
Updated 7 февраля, 02:11
Это не первый проект ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре. Ранее компания создала на базе производственной площадки в городе Юности первый в России центр специализации по сборке дверей и люков для гражданских самолётов SJ-100, МС-21, Ил-114 иТу-214.
— При реализации проекта были задействованы площади действующего складского комплекса и созданы дополнительно 138 рабочих мест. Планируется дальнейшее увеличение количества рабочих мест под рост товарной программы выпуска самолётов, — отметил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.
Сейчас в планах ПАО «Яковлев» строительство логистического центра площадью около 11 тысяч квадратных метров. Это будет складской комплекс с участком подготовки двигателей для установки на самолеты SJ-100. Инвестиции в проект составят 2,3 миллиарда рублей.
— Технологический суверенитет является основой будущего Хабаровского края и нашей страны. Мы открыты для сотрудничества и готовы оказать всю необходимую поддержку в создании новых мощностей на территории региона, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Отметим, что Хабаровский край является инженерным и промышленным центром Дальнего Востока с высокой концентрацией предприятий и необходимым кадровым потенциалом, а авиастроение — одна из ведущих отраслей в экономике региона. Понимая перспективы развития отрасли, Дмитрий Демешин выстраивает отношения с крупными игроками рынками — стратегическими партнёрами региона, тем самым создавая основу для дальнейшего развития края.