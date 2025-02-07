Демешин договорился о строительстве логистического центра в Комсомольсве-на-Амуре

Это не первый проект ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре. Ранее компания создала на базе производственной площадки в городе Юности первый в России центр специализации по сборке дверей и люков для гражданских самолётов SJ-100, МС-21, Ил-114 иТу-214.