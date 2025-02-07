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Posted 7 февраля, 02:09

Published 7 февраля, 02:09

Modified 7 февраля, 02:11

Updated 7 февраля, 02:11

Демешин договорился о строительстве логистического центра в Комсомольсве-на-Амуре

Демешин договорился о строительстве логистического центра в Комсомольсве-на-Амуре

7 февраля 2025, 02:09
Фото: Пресс-служба ПАО «ОАК».
Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Москву встретился с генеральным директором ПАО «ОАК» Вадимом Бадехой, на которой стороны обсудили проект строительства логистического центра ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре.

Это не первый проект ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре. Ранее компания создала на базе производственной площадки в городе Юности первый в России центр специализации по сборке дверей и люков для гражданских самолётов SJ-100, МС-21, Ил-114 иТу-214.

— При реализации проекта были задействованы площади действующего складского комплекса и созданы дополнительно 138 рабочих мест. Планируется дальнейшее увеличение количества рабочих мест под рост товарной программы выпуска самолётов, — отметил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.

Сейчас в планах ПАО «Яковлев» строительство логистического центра площадью около 11 тысяч квадратных метров. Это будет складской комплекс с участком подготовки двигателей для установки на самолеты SJ-100. Инвестиции в проект составят 2,3 миллиарда рублей.

— Технологический суверенитет является основой будущего Хабаровского края и нашей страны. Мы открыты для сотрудничества и готовы оказать всю необходимую поддержку в создании новых мощностей на территории региона, — подчеркнул Дмитрий Демешин.

Отметим, что Хабаровский край является инженерным и промышленным центром Дальнего Востока с высокой концентрацией предприятий и необходимым кадровым потенциалом, а авиастроение — одна из ведущих отраслей в экономике региона. Понимая перспективы развития отрасли, Дмитрий Демешин выстраивает отношения с крупными игроками рынками — стратегическими партнёрами региона, тем самым создавая основу для дальнейшего развития края.

#Хабаровский край
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