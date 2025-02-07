«Домклик» составил рейтинг регионов по ценам на однушки на вторичке

Posted 7 февраля, 13:32
Published 7 февраля, 13:32
Modified 7 февраля, 13:34
Updated 7 февраля, 13:34
Они рассчитали медианную цену «квадрата» однушек на основе данных, собранных на платформе «Домклик”с февраля 2024-го по февраль текущего года.
Выяснилось, что в процентном соотношении сильнее всего цена снизилась в Пермском крае, Свердловской области и Красноярском крае. В Пермском крае падение составило 4,8%, до 81,7 тысячи рублей за квадратный метр. В Свердловской области цены упали на 4,7%, достигнув 103,7 тысячи рублей за кв. метр, а в Красноярском крае снижение составило 4,2%, до 109,2 тысячи рублей за «квадрат». Об этом пишет newsnn.ru.
Челябинская область оказалась следующей в списке, со снижением цен на однокомнатные квартиры на 2,6%, что составило 88 тысяч рублей за квадратный метр. В Ленинградской и Московской областях наблюдали падение на 2,5% (до 142 тысяч рублей) и на 2,3% (до 166 тысяч рублей) соответственно. Замыкает список Башкирия, где максимальное снижение за год составило 0,3%, достигнув уровня в 89 тысяч рублей за квадратный метр.