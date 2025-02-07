«Домклик» составил рейтинг регионов по ценам на однушки на вторичке

Челябинская область оказалась следующей в списке, со снижением цен на однокомнатные квартиры на 2,6%, что составило 88 тысяч рублей за квадратный метр. В Ленинградской и Московской областях наблюдали падение на 2,5% (до 142 тысяч рублей) и на 2,3% (до 166 тысяч рублей) соответственно. Замыкает список Башкирия, где максимальное снижение за год составило 0,3%, достигнув уровня в 89 тысяч рублей за квадратный метр.