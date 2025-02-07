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Posted 7 февраля, 13:32

Published 7 февраля, 13:32

Modified 7 февраля, 13:34

Updated 7 февраля, 13:34

«Домклик» составил рейтинг регионов по ценам на однушки на вторичке

«Домклик» составил рейтинг регионов по ценам на однушки на вторичке

7 февраля 2025, 13:32
Фото: 1MI.
Эксперты аналитического центра «Домклик» составили рейтинг российских регионов по наиболее значительному снижению стоимости квадратного метра однокомнатных квартир на вторичном рынке.

Они рассчитали медианную цену «квадрата» однушек на основе данных, собранных на платформе «Домклик”с февраля 2024-го по февраль текущего года.

Выяснилось, что в процентном соотношении сильнее всего цена снизилась в Пермском крае, Свердловской области и Красноярском крае. В Пермском крае падение составило 4,8%, до 81,7 тысячи рублей за квадратный метр. В Свердловской области цены упали на 4,7%, достигнув 103,7 тысячи рублей за кв. метр, а в Красноярском крае снижение составило 4,2%, до 109,2 тысячи рублей за «квадрат». Об этом пишет newsnn.ru.

Челябинская область оказалась следующей в списке, со снижением цен на однокомнатные квартиры на 2,6%, что составило 88 тысяч рублей за квадратный метр. В Ленинградской и Московской областях наблюдали падение на 2,5% (до 142 тысяч рублей) и на 2,3% (до 166 тысяч рублей) соответственно. Замыкает список Башкирия, где максимальное снижение за год составило 0,3%, достигнув уровня в 89 тысяч рублей за квадратный метр.

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