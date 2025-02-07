Эх, хвост, чешуя: кто поймает больше всех рыбы на чемпионате во Владивостоке?

Сбор участников на берегу бухты Воевода начнётся в 7 часов (да, встать в субботу придется рано, но оно того стоит). Начало соревнований в 9 часов. Сидеть у лунок спортсмены-рыболовы будут до 14 часов, затем свою работу начнёт жюри. Награждение пройдет с 15.30 до 16.30.