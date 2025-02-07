Эх, хвост, чешуя: кто поймает больше всех рыбы на чемпионате во Владивостоке?

Posted 7 февраля, 02:53
Published 7 февраля, 02:53
Modified 7 февраля, 02:55
Updated 7 февраля, 02:55
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: чемпионат города по рыболовному спорту пройдёт только в одной дисциплине — «Ловля на блесну со льда» (12+). Участники будут состязаться в личном и командном зачетах.
Всем, кто соберется принять участие или приедет поддержать рыбаков (а то и просто полюбоваться на то, как другие ловят рыбку), предложат также горячий чай и вкуснейшую уху.
Сбор участников на берегу бухты Воевода начнётся в 7 часов (да, встать в субботу придется рано, но оно того стоит). Начало соревнований в 9 часов. Сидеть у лунок спортсмены-рыболовы будут до 14 часов, затем свою работу начнёт жюри. Награждение пройдет с 15.30 до 16.30.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что возможность от души порыбачить привлекает в Приморье туристов.