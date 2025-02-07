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Posted 7 февраля, 02:53

Published 7 февраля, 02:53

Modified 7 февраля, 02:55

Updated 7 февраля, 02:55

Чемпионат по зимней рыбалке пройдёт во Владивостоке на льду бухты Воевода

Эх, хвост, чешуя: кто поймает больше всех рыбы на чемпионате во Владивостоке?

7 февраля 2025, 02:53
Фото: vostokmedia.com.

Чемпионат по зимней рыбалке пройдёт во Владивостоке на льду бухты Воевода

Сюжет
Рыбалка
Народная рыбалка — чемпионат по рыболовному спорту — пройдёт во Владивостоке в субботу, 8 февраля. Место встречи любителей подлёдной ловли на блесну, желающих доказать, что именно они — самые крутые и их улов самый большой, — бухта Воевода на острове Русском.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: чемпионат города по рыболовному спорту пройдёт только в одной дисциплине — «Ловля на блесну со льда» (12+). Участники будут состязаться в личном и командном зачетах.

Всем, кто соберется принять участие или приедет поддержать рыбаков (а то и просто полюбоваться на то, как другие ловят рыбку), предложат также горячий чай и вкуснейшую уху.

Сбор участников на берегу бухты Воевода начнётся в 7 часов (да, встать в субботу придется рано, но оно того стоит). Начало соревнований в 9 часов. Сидеть у лунок спортсмены-рыболовы будут до 14 часов, затем свою работу начнёт жюри. Награждение пройдет с 15.30 до 16.30.

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#Новости#Владивосток#Рыбаки#Рыбалка#Зимняя рыбалка#Приморский край
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