Глава Владивостока Константин Шестаков: вывоз ТКО — под особый контроль

Симпатичные зелёные машинки, произведённые на Минском автозаводе, уже в скором времени забегают по дорогам Владивостока. Они небольшие, но мощные (вместимость прессованных отходов в них увеличена с трёх до пяти тонн), причём часть спецавтомобилей имеет поворотную заднюю ось, а это значит, что им будет удобно работать даже на узких межквартальных улицах и внутри дворов города.