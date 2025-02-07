Posted 7 февраля, 02:35
Published 7 февраля, 02:35
Modified 7 февраля, 02:37
Updated 7 февраля, 02:37
Российские военные корабли продолжают выполнять задачи в Восточно-Китайском море, несмотря на постоянное сопровождение со стороны иностранных военно-морских сил и авиации. Экипажи находятся в состоянии повышенной готовности, осуществляя непрерывный мониторинг окружающей обстановки.
Группировка Тихоокеанского флота в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и танкера «Печенга» выполняет плановые задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Экипажи кораблей провели серию учебных мероприятий по противовоздушной обороне, в ходе которых успешно отработали уничтожение условных воздушных целей.
В рамках планового похода корабли осуществили пополнение запасов в море, применив специальные меры защиты от возможных атак беспилотников и безэкипажных катеров. Особое внимание уделялось отработке противолодочной обороны и взаимодействию экипажей в условиях сложной тактической обстановки, уточняет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Появление российских военных кораблей в регионе вызвало повышенное внимание со стороны иностранных государств. Министерство обороны Японии направило корабли и авиацию для наблюдения за перемещением российской группировки.