Иностранные силы «пасут» российские корветы ТОФ — видео

В рамках планового похода корабли осуществили пополнение запасов в море, применив специальные меры защиты от возможных атак беспилотников и безэкипажных катеров. Особое внимание уделялось отработке противолодочной обороны и взаимодействию экипажей в условиях сложной тактической обстановки, уточняет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.