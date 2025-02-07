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Posted 7 февраля, 02:35

Published 7 февраля, 02:35

Modified 7 февраля, 02:37

Updated 7 февраля, 02:37

Иностранные силы «пасут» российские корветы ТОФ — видео

Иностранные силы «пасут» российские корветы ТОФ — видео

7 февраля 2025, 02:35
Фото: TOF_VMF.
Сюжет
ТОФ
Отряд кораблей Тихоокеанского флота совершает переход через Восточно-Китайское море под пристальным вниманием иностранных сил. Минобороны России опубликовало видео, демонстрирующее напряженную работу экипажей в условиях сопровождения.

Российские военные корабли продолжают выполнять задачи в Восточно-Китайском море, несмотря на постоянное сопровождение со стороны иностранных военно-морских сил и авиации. Экипажи находятся в состоянии повышенной готовности, осуществляя непрерывный мониторинг окружающей обстановки.

Группировка Тихоокеанского флота в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и танкера «Печенга» выполняет плановые задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Экипажи кораблей провели серию учебных мероприятий по противовоздушной обороне, в ходе которых успешно отработали уничтожение условных воздушных целей.

В рамках планового похода корабли осуществили пополнение запасов в море, применив специальные меры защиты от возможных атак беспилотников и безэкипажных катеров. Особое внимание уделялось отработке противолодочной обороны и взаимодействию экипажей в условиях сложной тактической обстановки, уточняет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Появление российских военных кораблей в регионе вызвало повышенное внимание со стороны иностранных государств. Министерство обороны Японии направило корабли и авиацию для наблюдения за перемещением российской группировки. 

#Новости#Дальний Восток#Россия#Владивосток#ТОФ#Япония#Корабли#Тихоокеанский флот#Азия#Приморский край#Азиатско-Тихоокеанский регион#Происшествия
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