Истребительница котлеток — верхушка айсберга: патовая ситуация в магазинах Приморья

Posted 7 февраля, 00:38
Published 7 февраля, 00:38
Modified 7 февраля, 00:40
Updated 7 февраля, 00:40
Прожорливая гостья с длинным хвостиком наделала немало шуму. Грызуном с котлетками заинтересовалась даже прокуратура.
В пресс-службе Роспотребнадзора поделились результатами проверок, проведенных совместно с сотрудниками надзорного ведомства.
Специалисты изучили торговые точки на Невельского и Воропаева, где выявили нарушения. В суд уже направлены материалы о результатах мероприятий.
«Выдано предписание об устранении нарушений, исполнение которого остается на контроле Управления», — уточнили в пресс-службе ведомства
Также Роспотребнадзор отреагировал на жуткое зрелище, которое наблюдали посетители супермаркета данной торговой сети на Русской. Тарелка с отравой для крыс и, предположительно, их экскременты пока не «аукнулись» руководству компании. Однако если сведения из новых медиа подтвердятся, то Управление вмешается вновь.
Приморцы высказались о контроле сети магазинов.
«Давно уже перестала быть их клиенткой из-за неопрятности на полках, будто персоналу наплевать на товар»;
«Когда около дома открылся минимаркет, я поняла, насколько некомфортен тот супермаркет, куда я ходила раньше»;
«Да, наплевательское отношение уже давно. Страшно представить, что у них на пищеблоках и в складах».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что одна крыска все же вызвала умиление во Владивостоке. Милашка расположилась прямо около кассы.