vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 00:38

Published 7 февраля, 00:38

Modified 7 февраля, 00:40

Updated 7 февраля, 00:40

Что творится в супермаркетах популярной сети в Приморском крае

Истребительница котлеток — верхушка айсберга: патовая ситуация в магазинах Приморья

7 февраля 2025, 00:38
Фото: Изображение Midjourney.

Что творится в супермаркетах популярной сети в Приморском крае

Сюжет
Суд
Популярные супермаркеты Владивостока в центре скандала. Их торговые точки активно проверяли профильные службы и, как оказалось, не зря. О результатах проверок в материале.

Прожорливая гостья с длинным хвостиком наделала немало шуму. Грызуном с котлетками заинтересовалась даже прокуратура.

Одной крысой из Владивостока заинтересовалась Прокуратура Приморского края
Узнать подробнее

В пресс-службе Роспотребнадзора поделились результатами проверок, проведенных совместно с сотрудниками надзорного ведомства.

Специалисты изучили торговые точки на Невельского и Воропаева, где выявили нарушения. В суд уже направлены материалы о результатах мероприятий.

«Выдано предписание об устранении нарушений, исполнение которого остается на контроле Управления», — уточнили в пресс-службе ведомства

Также Роспотребнадзор отреагировал на жуткое зрелище, которое наблюдали посетители супермаркета данной торговой сети на Русской. Тарелка с отравой для крыс и, предположительно, их экскременты пока не «аукнулись» руководству компании. Однако если сведения из новых медиа подтвердятся, то Управление вмешается вновь.

Приморцы высказались о контроле сети магазинов.

«Давно уже перестала быть их клиенткой из-за неопрятности на полках, будто персоналу наплевать на товар»;
«Когда около дома открылся минимаркет, я поняла, насколько некомфортен тот супермаркет, куда я ходила раньше»;
«Да, наплевательское отношение уже давно. Страшно представить, что у них на пищеблоках и в складах».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что одна крыска все же вызвала умиление во Владивостоке. Милашка расположилась прямо около кассы.

«Сидит около кассы»: крыса попала на камеру в супермаркете Владивостока — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
«Теперь куда идти?» — популярное кафе закрыли по решению суда в Приморье«Посетители кафе страдают не первый раз»: новые данные о массовой драке в ПриморьеПродолжение истории неидеального зятя: дело о зверском убийстве рассмотрят в Приморье
#Новости#Общество#Владивосток#Суд#Роспотребнадзор#Прокуратура#Нарушения#Приморский край#Приморцы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика