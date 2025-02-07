Истребительница котлеток — верхушка айсберга: патовая ситуация в магазинах Приморья

Также Роспотребнадзор отреагировал на жуткое зрелище, которое наблюдали посетители супермаркета данной торговой сети на Русской. Тарелка с отравой для крыс и, предположительно, их экскременты пока не «аукнулись» руководству компании. Однако если сведения из новых медиа подтвердятся, то Управление вмешается вновь.



Приморцы высказались о контроле сети магазинов.