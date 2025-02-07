vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 00:00

Published 7 февраля, 00:00

Modified 7 февраля, 00:02

Updated 7 февраля, 00:02

Гуманитарный груз весом в 10 тонн ушел в Курскую область из Владивостока

Из рук ангелов, мамы Иры и всего Владивостока: 10 тонн груза ушло в Курскую область

7 февраля 2025, 00:00
Фото: @shestakovblog.

Гуманитарный груз весом в 10 тонн ушел в Курскую область из Владивостока

Сюжет
СВО
Большой груз гуманитарной помощи — более 10 тонн — отправился в Курскую область из Владивостока. Этот сбор, как рассказали организаторы, посвящён памяти Сергея Ефремова, командира батальона «Тигр», погибшего в зоне СВО.

В своём официальном telegram-канале глава Владивостока Константин Шестаков сообщил: в сборе посылок приняли участие депутаты, предприниматели, волонтеры и другие неравнодушные жители краевого центра, а также Артёма. Среди собранного груза — не только продукты, но и техника, различное оборудование, необходимое жителям области, а также маскировочные сети и другой груз, предназначенный нашим бойцам, сражающимся на границе Курской области с нацистами.

Видео: @shestakovblog.

Организаторы отметили, что это уже не первый груз, отправляемый из Владивостока в Курскую область, на этот раз — три полные фуры. На днях многотонные машины отправятся в путь через всю страну.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, за что президент России похвалил морпехов из 155-й бригады ТОФ.

Круто, грамотно, дерзко: президент России похвалил морпехов 155-й бригады ТОФ — видео
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#СВО#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика