Из рук ангелов, мамы Иры и всего Владивостока: 10 тонн груза ушло в Курскую область

В своём официальном telegram-канале глава Владивостока Константин Шестаков сообщил: в сборе посылок приняли участие депутаты, предприниматели, волонтеры и другие неравнодушные жители краевого центра, а также Артёма. Среди собранного груза — не только продукты, но и техника, различное оборудование, необходимое жителям области, а также маскировочные сети и другой груз, предназначенный нашим бойцам, сражающимся на границе Курской области с нацистами.