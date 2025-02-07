Из рук ангелов, мамы Иры и всего Владивостока: 10 тонн груза ушло в Курскую область

Posted 7 февраля, 00:00
Published 7 февраля, 00:00
Modified 7 февраля, 00:02
Updated 7 февраля, 00:02
В своём официальном telegram-канале глава Владивостока Константин Шестаков сообщил: в сборе посылок приняли участие депутаты, предприниматели, волонтеры и другие неравнодушные жители краевого центра, а также Артёма. Среди собранного груза — не только продукты, но и техника, различное оборудование, необходимое жителям области, а также маскировочные сети и другой груз, предназначенный нашим бойцам, сражающимся на границе Курской области с нацистами.
Организаторы отметили, что это уже не первый груз, отправляемый из Владивостока в Курскую область, на этот раз — три полные фуры. На днях многотонные машины отправятся в путь через всю страну.
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