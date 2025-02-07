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Posted 7 февраля, 07:00

Published 7 февраля, 07:00

Modified 7 февраля, 07:02

Updated 7 февраля, 07:02

В Приморском крае за выезд на лёд штрафуют рыбаков

Как легко потерять три тысячи кровных рублей: беспечные рыбаки «попали» в Приморье

7 февраля 2025, 07:00
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае за выезд на лёд штрафуют рыбаков

Сюжет
Штраф
Выезд на лёд во Владивостоке запрещён в течение всего зимнего периода. А за нарушение — штраф. Тем, кто об этом забыл, напомнят во время рейдов административные комиссии.

Сегодня во Владивостоке на лёд Амурского залива вышли административные комиссии, состоящие из сотрудников администрации города, специалистов учреждения по пожарной безопасности, ГОЧС и полиции. Они проверяли, как исполняют любители зимней рыбалки закон и в частности — помнят ли о запрете выезда на лёд. Он, между прочим, действует всю зиму в акватории столицы ДФО.

Нарушителей, которые лихо на своих железных конях мчат чуть ли не на середину Амурского залива, помогли выявить квадрокоптеры. В ближайшее время им будут выписаны протоколы — и даже тот факт, что многие, понимая противоправность своих действий, завесили номера автомобилей тряпками, не поможет.

— Мы получили фото и видео с номерами автомобилей, который выехали на лёд, несмотря на запрет. Административной комиссией будут составлены протоколы. Рыбаков ждут штрафы от 1 000 до 3 000 рублей, — рассказали специалисты административной комиссии столицы Приморья.

Напомним, выезд на лёд может закончиться трагически — и не только для автомобиля, но и для тех, кто внутри оного.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как автомобили под лед уходят буквально пачками.

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#Новости#Владивосток#Штраф#Приморский край#Выезд
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