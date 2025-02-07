Как легко потерять три тысячи кровных рублей: беспечные рыбаки «попали» в Приморье

Posted 7 февраля, 07:00
Published 7 февраля, 07:00
Modified 7 февраля, 07:02
Updated 7 февраля, 07:02
Сегодня во Владивостоке на лёд Амурского залива вышли административные комиссии, состоящие из сотрудников администрации города, специалистов учреждения по пожарной безопасности, ГОЧС и полиции. Они проверяли, как исполняют любители зимней рыбалки закон и в частности — помнят ли о запрете выезда на лёд. Он, между прочим, действует всю зиму в акватории столицы ДФО.
Нарушителей, которые лихо на своих железных конях мчат чуть ли не на середину Амурского залива, помогли выявить квадрокоптеры. В ближайшее время им будут выписаны протоколы — и даже тот факт, что многие, понимая противоправность своих действий, завесили номера автомобилей тряпками, не поможет.
— Мы получили фото и видео с номерами автомобилей, который выехали на лёд, несмотря на запрет. Административной комиссией будут составлены протоколы. Рыбаков ждут штрафы от 1 000 до 3 000 рублей, — рассказали специалисты административной комиссии столицы Приморья.
Напомним, выезд на лёд может закончиться трагически — и не только для автомобиля, но и для тех, кто внутри оного.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как автомобили под лед уходят буквально пачками.