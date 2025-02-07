Как легко потерять три тысячи кровных рублей: беспечные рыбаки «попали» в Приморье

Сегодня во Владивостоке на лёд Амурского залива вышли административные комиссии, состоящие из сотрудников администрации города, специалистов учреждения по пожарной безопасности, ГОЧС и полиции. Они проверяли, как исполняют любители зимней рыбалки закон и в частности — помнят ли о запрете выезда на лёд. Он, между прочим, действует всю зиму в акватории столицы ДФО.