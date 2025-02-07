Картина дня в Приморье: необычный циклон, злая автомобилистка и ДТП на 35 млн руб

Над Приморским краем наблюдается необычное метеорологическое явление: циклон движется с северо-востока на юго-запад, что является крайне редким случаем для региона. Несколько антициклонов с запада пытаются вытеснить эту систему, создавая уникальную метеорологическую ситуацию над территорией края.