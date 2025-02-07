Картина дня в Приморье: необычный циклон, злая автомобилистка и ДТП на 35 млн руб

Posted 7 февраля, 11:01
Published 7 февраля, 11:01
Modified 7 февраля, 11:01
Updated 7 февраля, 11:01
Необычный циклон
Над Приморским краем наблюдается необычное метеорологическое явление: циклон движется с северо-востока на юго-запад, что является крайне редким случаем для региона. Несколько антициклонов с запада пытаются вытеснить эту систему, создавая уникальную метеорологическую ситуацию над территорией края.
Злая автомобилистка
Девушка прокатилась по Приморью и осталась довольна качеством дорог. Но есть один нюанс — ненависть к водителям крупногабаритного транспорта.
ДТП на 35 млн рублей
Во Владивостоке новый Lamborghini Urus стоимостью 35 миллионов рублей попал в свое первое ДТП. Инцидент произошел на улице Змеинка.