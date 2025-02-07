vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 11:01

Published 7 февраля, 11:01

Modified 7 февраля, 11:01

Updated 7 февраля, 11:01

Картина дня в Приморье: необычный циклон, злая автомобилистка и ДТП на 35 млн руб

Картина дня в Приморье: необычный циклон, злая автомобилистка и ДТП на 35 млн руб

7 февраля 2025, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа»

Необычный циклон

Над Приморским краем наблюдается необычное метеорологическое явление: циклон движется с северо-востока на юго-запад, что является крайне редким случаем для региона. Несколько антициклонов с запада пытаются вытеснить эту систему, создавая уникальную метеорологическую ситуацию над территорией края.

Природный феномен: циклон над Приморьем движется задом наперед
Узнать подробнее

Злая автомобилистка

Девушка прокатилась по Приморью и осталась довольна качеством дорог. Но есть один нюанс — ненависть к водителям крупногабаритного транспорта.

Прикрыл бы свое добро: водитель самосвала разозлил автомобилистку в Приморье — видео
Узнать подробнее

ДТП на 35 млн рублей

Во Владивостоке новый Lamborghini Urus стоимостью 35 миллионов рублей попал в свое первое ДТП. Инцидент произошел на улице Змеинка.

Суперкар за 35 млн рублей попал в ДТП во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Картина дня в Приморье: спасение полосатого малыша, зэк в садике и крыса в едеКартина дня в Приморье: забитая трубой, рухнувший мост и тигр в городеКартина дня в Приморье: жизнь без иномарок, возвращение циклона и жуткая расчлененка
#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика