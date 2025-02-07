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Posted 7 февраля, 07:11

Published 7 февраля, 07:11

Modified 7 февраля, 07:13

Updated 7 февраля, 07:13

Страшный пожар серьезно повредил двухэтажный коттедж в Приморском крае

«Крыша рухнула»: коттедж вспыхнул в Приморье — фото

7 февраля 2025, 07:11
Фото: mchs_vdk.

Страшный пожар серьезно повредил двухэтажный коттедж в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Огонь уничтожил крышу двухэтажного дома в Приморском крае. Более 100 квадратов было охвачено жутким пламенем.

Двухэтажный частный дом загорелся в Находкинском округе, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.

Когда спасатели прибыли на место инцидента в коттедже полыхала крыша, которая рухнула в итоге. Пламя охватило 120 квадратных метров.

В результате жуткого инцидента никто не погиб и не пострадал. Дознаватели разбираются в обстоятельствах произошедшего и устанавливают ущерб.

Фото: mchs_vdk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находке случился пожар в банном комплексе, — загорелась парилка. Из здания самостоятельно эвакуировались пятнадцать человек.

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