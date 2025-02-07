«Крыша рухнула»: коттедж вспыхнул в Приморье — фото

Posted 7 февраля, 07:11
Published 7 февраля, 07:11
Modified 7 февраля, 07:13
Updated 7 февраля, 07:13
Двухэтажный частный дом загорелся в Находкинском округе, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.
Когда спасатели прибыли на место инцидента в коттедже полыхала крыша, которая рухнула в итоге. Пламя охватило 120 квадратных метров.
В результате жуткого инцидента никто не погиб и не пострадал. Дознаватели разбираются в обстоятельствах произошедшего и устанавливают ущерб.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находке случился пожар в банном комплексе, — загорелась парилка. Из здания самостоятельно эвакуировались пятнадцать человек.