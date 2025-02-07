Модернизация котельных завершается в посёлке Заветы Ильича в Хабаровском крае

Напомним, что устаревшие жидкотопливные котельные в Хабаровском крае планомерно закрывают с 2019 года. Их меняют на современные комплексы, способные работать на более экономичных видах топлива. Так, за последние шесть лет построено и введено в эксплуатацию 22 модульные котельные в 16 населенных пунктах края. Общая сумма вложений в это направление превысила 600 миллионов рублей. Половина средств поступила из внебюджетных источников.