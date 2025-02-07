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Posted 7 февраля, 03:11

Published 7 февраля, 03:11

Modified 7 февраля, 03:13

Updated 7 февраля, 03:13

Модернизация котельных завершается в посёлке Заветы Ильича в Хабаровском крае

Модернизация котельных завершается в посёлке Заветы Ильича в Хабаровском крае

7 февраля 2025, 03:11
Фото: Правительство Хабаровского края.
В 2025 году в посёлке Заветы Ильича Советско-Гаванского района будут запущены биотопливные котлы. Они заменят мазутные котельные, которые были введены в эксплуатацию в далеком 1988 году.

В конце 20-го века использование мазута в качестве топлива было экономически обосновано. В современных условиях затраты на этот вид топлива значительно выросли и использовать его теперь экономически нецелесообразно. Поэтому возникла необходимость использования альтернативных источников энергии, таких как газ, биомасса или электричество.

Как рассказали в краевом министерстве ЖКХ, для проведения работ власти используют казначейский кредит в 465 миллионов рублей. Такой кредит — это федеральный целевой финансовый инструмент, позволяющий регионам решать затратные проблемы.

— На сегодняшний день подрядной организацией ООО «ПК Котломаш» реализованы основные технические решения: установлены биотопливные котлы. Ход проведения работ лично проконтролировал в минувшую субботу заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин. Для снижения негативных выбросов в котельной будут установлены фильтры и новая дымовая труба необходимой высоты. Запуск в работу котельной будет осуществлен в начале отопительного сезона 2025–2026 года, — сообщили в министерстве.

Перевод мазутных котельных поселка Заветы Ильича на биотопливо осуществят в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». При переводе котельных на биотопливо (щепу) ожидается ежегодная экономия на приобретении мазута — порядка 80 миллионов рублей. Высвободившиеся средства бюджета края смогут быть направлены на реализацию других проектов модернизации.

Напомним, что устаревшие жидкотопливные котельные в Хабаровском крае планомерно закрывают с 2019 года. Их меняют на современные комплексы, способные работать на более экономичных видах топлива. Так, за последние шесть лет построено и введено в эксплуатацию 22 модульные котельные в 16 населенных пунктах края. Общая сумма вложений в это направление превысила 600 миллионов рублей. Половина средств поступила из внебюджетных источников.

#Хабаровский край
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