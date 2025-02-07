Морозы и снег никуда не уйдут: синоптики рассказали о погоде на будущей неделе

В пресс-службе Примгидромета рассказали: в понедельник над Приморьем уютно разместится антициклон и выстудит воздух до -25 °C по ночам и -15 °C днём. А затем морозы еще усилятся, но… Но тут вслед циклону примчится — к середине вторника, 11 февраля, — антициклон и неожиданно (а главное — ненадолго) потеплеет: днём до -2…+3 °C, на севере -3…-8 °C.