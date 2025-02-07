Морозы и снег никуда не уйдут: синоптики рассказали о погоде на будущей неделе

Posted 7 февраля, 03:21
Published 7 февраля, 03:21
Modified 7 февраля, 03:23
Updated 7 февраля, 03:23
Погода — начиная с понедельника, 10 февраля, — в Приморье будет неустойчивой и даже — переменчивой, как капризная юная девица.
В пресс-службе Примгидромета рассказали: в понедельник над Приморьем уютно разместится антициклон и выстудит воздух до -25 °C по ночам и -15 °C днём. А затем морозы еще усилятся, но… Но тут вслед циклону примчится — к середине вторника, 11 февраля, — антициклон и неожиданно (а главное — ненадолго) потеплеет: днём до -2…+3 °C, на севере -3…-8 °C.
В среду в Приморском крае ожидается снег, на севере края — солидный. Затем в регион опять вторгнется волна холода, максимальные температуры станут на 1 — 4 градуса ниже, чем накануне.
Словом, метеозависимым жителям края скучать не придётся.
Что касается Владивостока, то здесь расклад таков: в понедельник малооблачно, температура ночью и утром -11…-14 °C, днем -4…-7 °C. Во вторник без осадков и довольно тепло, днём всего лишь -4 °C. А вот в среду возможен снег и затем опять станет холодно.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой необычный погодный феномен зафиксирован во Владивостоке.