Мучитель действовал без повода: продолжение истории избиения инвалида во Владивостоке

Появились подробности возмутительного инцидента с участием инвалида в Приморье

Сюжет Избиение

Один из жильцов высотки причинял страдания мужчине во Владивостоке. Бедняга даже не мог сопротивляться, но садиста это не останавливало. Подозреваемого нашли и даже решили его судьбу на ближайшие два месяца.