Мучитель действовал без повода: продолжение истории избиения инвалида во Владивостоке

Posted 7 февраля, 06:20
Published 7 февраля, 06:20
Modified 7 февраля, 06:22
Updated 7 февраля, 06:22
В дальневосточной столице заключили под стражу на один месяц 28 дней парня, который предположительно издевался над инвалидом, лежавшим в подъезде многоэтажного дома, сообщили в пресс-службе региональной судебной системы.
Следователями установлено, что подозреваемый молодой человек без каких либо причин причинил физическую боль мужчине, который даже не мог сопротивляться.
Силовики обратили внимание на вопиющий инцидент, который разлетелся в новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что злоумышленник жестоко избил женщину около лифта в одной из многоэтажек Владивостока.