Мы едем в Советский Союз: электричка-старожил возвращается на маршрут в Приморье

В пресс-службе АО «Экспресс Приморья» рассказали: электропоезд серии ЭР9ПК № 328, выпущенный на Рижском вагоностроительном заводе в 1972 году, полностью отреставрирован, отремонтирован — но не модифицирован внутри (за небольшим исключением). А это значит, что пассажиры электрички смогут насладиться и деревянными лакированными скамейками, и уже непривычным устройством окон, и почти забытым внешним видом полок в вагонах. Все, как полвека назад! Почти — модифицировали в поезде только санузлы, и то не по декору, а по сути — их сделали из нержавеющей стали. Выглядеть же они будут точь-в-точь, как во времена СССР.