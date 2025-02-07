Мы едем в Советский Союз: электричка-старожил возвращается на маршрут в Приморье

Posted 7 февраля, 00:42
Published 7 февраля, 00:42
Modified 7 февраля, 00:44
Updated 7 февраля, 00:44
В пресс-службе АО «Экспресс Приморья» рассказали: электропоезд серии ЭР9ПК № 328, выпущенный на Рижском вагоностроительном заводе в 1972 году, полностью отреставрирован, отремонтирован — но не модифицирован внутри (за небольшим исключением). А это значит, что пассажиры электрички смогут насладиться и деревянными лакированными скамейками, и уже непривычным устройством окон, и почти забытым внешним видом полок в вагонах. Все, как полвека назад! Почти — модифицировали в поезде только санузлы, и то не по декору, а по сути — их сделали из нержавеющей стали. Выглядеть же они будут точь-в-точь, как во времена СССР.
Разумеется, модификации подверглись и кабины управления — работать поездная бригада должна в современных условиях.
Работали над восстановлением электропоезда — той самой «круглой» электрички, которая так памятна тем, кому за 45, специалисты моторвагонного депо Иркутск-сортировочный.
Внешний облик электрички был полностью восстановлен по эскизам, приближенным к заводским. Кузовы вагонов и кабины покрыты полиуретановой краской в три слоя и залакированы. Также проведена экспертиза по определению продления срока эксплуатации электропоезда.
— Внутрисалонное оборудование, в том числе деревянные скамейки и «начинка» поезда, восстановлено в первоначальном виде, — рассказал заместитель начальника по производству Восточно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава Антон Васильев. — Салонные рамы в окнах вагонов с элементами декора в стиле 70–80-х годов прошлого века планируют доработать уже во Владивостоке.
Владивостокцы старше 45 лет с нежностью вспоминают именно эту серию электричек. На таких — длинных, по 10 вагонов, составах ездили летом купаться на Санаторную и на дачу к бабушке в Вольно-Надеждинское и Сиреневку, а зимой — на подлёдную рыбалку на Океанскую и Весеннюю. Говоря более официальным языком, именно с этой серией машин связан старт бурного развития социально значимых в Приморье пригородных перевозок.
Интересно, что восстановленный в Иркутске электропоезд честно отработал десятки лет, возя пассажиров по Забайкалью. «На пенсию» эта электричка ушла в 2021 году, но простояла без дела недолго — на днях она отправится из Иркутска во Владивосток — она будет приписана к станции Первая Речка, а возить пассажиров станет по туристическим маршрутам.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, готово ли Приморье принять туристов со всей страны.