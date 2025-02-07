Нарушил и тут же преступил закон вновь: иностранец попытался откупиться в Приморье

Posted 7 февраля, 07:56
Published 7 февраля, 07:56
Modified 7 февраля, 07:58
Updated 7 февраля, 07:58
Водитель, нарушивший ПДД, предложил взятку сотруднику ГИБДД в Артеме, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
29-летний иностранец попытался уйти от административной ответственности, протянув правоохранителю 3 000 рублей. Однако сотрудник полиции не только отказался от суммы, но и сообщил о произошедшем в дежурную часть.
Силовики, прибывшие на место инцидента, зафиксировали попытку взяточничества. На подозреваемого возбудили уголовное дело.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что теперь беспечные рыбаки могут лишиться трех тысяч рублей за выход на лед. Гулять по акватории запрещено на протяжении всей зимы.