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Posted 7 февраля, 07:56

Published 7 февраля, 07:56

Modified 7 февраля, 07:58

Updated 7 февраля, 07:58

Иностранный гражданин попытался дать взятку правоохранителю в Приморском крае

Нарушил и тут же преступил закон вновь: иностранец попытался откупиться в Приморье

7 февраля 2025, 07:56
Фото: 1MI.

Иностранный гражданин попытался дать взятку правоохранителю в Приморском крае

Сюжет
ГИБДД
Автомобилист нарушил правила дорожного движения, но решил уйти от ответственности в Приморском крае. Однако страж порядка остался непреклонен.

Водитель, нарушивший ПДД, предложил взятку сотруднику ГИБДД в Артеме, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

29-летний иностранец попытался уйти от административной ответственности, протянув правоохранителю 3 000 рублей. Однако сотрудник полиции не только отказался от суммы, но и сообщил о произошедшем в дежурную часть.

Силовики, прибывшие на место инцидента, зафиксировали попытку взяточничества. На подозреваемого возбудили уголовное дело.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что теперь беспечные рыбаки могут лишиться трех тысяч рублей за выход на лед. Гулять по акватории запрещено на протяжении всей зимы.

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