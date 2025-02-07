Нож в «сердце дружбы»: дама подшофе не стала церемониться с приятелем в Приморье

Подозреваемую нашли по горячим следам и задержали, она уже созналась в содеянном. На нее возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Теперь девушке грозит лишение свободы до десяти лет.