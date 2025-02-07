Нож в «сердце дружбы»: дама подшофе не стала церемониться с приятелем в Приморье

Posted 6 февраля, 23:33
Published 6 февраля, 23:33
Modified 6 февраля, 23:35
Updated 6 февраля, 23:35
Скорая помощь госпитализировала в больницу мужчину с ножевым ранением. О случившемся фельдшер СМП сообщил в полицию, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Предварительно установлено, нетрезвый приморец явился в гости к своей приятельнице, которая распивала алкоголь со своими подругами. Между молодыми людьми вспыхнула ссора, в результате которой девушка ударила обидчика ножом.
Подозреваемую нашли по горячим следам и задержали, она уже созналась в содеянном. На нее возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Теперь девушке грозит лишение свободы до десяти лет.
«Расследование продолжается. На время следствия фигурантке уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметили в пресс-службе полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что молодой человек бросил гранату в соседа своей знакомой в Приморском крае.