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Posted 6 февраля, 23:33

Published 6 февраля, 23:33

Modified 6 февраля, 23:35

Updated 6 февраля, 23:35

Девушка ранила ножом своего приятеля в ходе конфликта в Приморском крае

Нож в «сердце дружбы»: дама подшофе не стала церемониться с приятелем в Приморье

6 февраля 2025, 23:33
Фото: Изображение Midjourney.

Девушка ранила ножом своего приятеля в ходе конфликта в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Встретились два нетрезвых человека и поссорились в Приморском крае. Дикая поножовщина не заставила себя долго ждать. Подробности в материале.

Скорая помощь госпитализировала в больницу мужчину с ножевым ранением. О случившемся фельдшер СМП сообщил в полицию, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Предварительно установлено, нетрезвый приморец явился в гости к своей приятельнице, которая распивала алкоголь со своими подругами. Между молодыми людьми вспыхнула ссора, в результате которой девушка ударила обидчика ножом.

Подозреваемую нашли по горячим следам и задержали, она уже созналась в содеянном. На нее возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Теперь девушке грозит лишение свободы до десяти лет.

«Расследование продолжается. На время следствия фигурантке уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отметили в пресс-службе полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что молодой человек бросил гранату в соседа своей знакомой в Приморском крае.

Ссора, драка, взрыв: парень бросил гранату в агрессивного соседа в Приморье
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