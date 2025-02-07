Общественник: Дискотеки — это хорошо для общения, а не для повышения рождаемости

Несколько дней подряд вся российская общественность обсуждает думскую инициативу о возвращении дискотек в школы. По мнению парламентариев, это поможет не только улучшить рождаемость.

Примечательно, что по мнению автора идеи — директора департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения России Натальи Агре — нынешнее молодое поколение не желает создавать семью по причине отсутствия условий для этого: романтика себя не просто изжила, а ее негде проявлять. Чтобы исправить ситуацию, чиновница предложила проводить «неформальные мероприятия».В беседе с ИА RuNews24.ru общественник Виталий Крупин поделился своим мнение об инициативе. Агре убеждена, что в России нужно создавать места, куда юноша сможет пригласить свою избранницу на свидание. А школьные дискотеки как раз смогут стать таким местом и плавно увеличить российскую демографию. Депутат подчеркнула, что у подрастающего поколения сегодня большая учебная нагрузка. У школьников попросту нет времени на общение вне стен образовательных организаций. А потому у детей не привита любовь к созданию семьи. По мнению общественника Виталия Крупина, повышение демографии — это целый комплекс мероприятий, который нуждается в комплексном подходе и решении многих социально-экономических проблем. «Наши дети имеют другие приоритеты, нежели мы — дети СССР. Сейчас молодежь настроена на получение образования, чтобы построить карьеру. А вот создание семьи откладывается на потом. Если раньше создавались семьи, в которых появлялись дети, в лет 17-20, то сегодня эта возрастная планка значительно отодвинулась. Часто семьи создаются, когда оба молодых человека осознают всю серьезность намерений. Конечно, есть и те, кто создает семью еще на школьной скамье. Но правильно ли это? Зачастую такие браки распадаются, когда их дети еще и в детский сад не пошли. Дискотеки — это хорошо для общения, а не для повышения рождаемости. Те школьники, которые нацелены увеличивать этот показатель, найдут способ это сделать и без школьных дискотек. Убежден, что в первую очередь нужно создавать реальные условия для молодых семей: дать жилье по доступной цене, пристроить их детей в детский сад, чтобы родители учились, и, конечно же, финансово поддерживать молодую семью», — поделился своим мнение Крупин. В то же время в комитете Госдумы по просвещению заявили о готовности обсуждать формат школьных дискотек и даже выбор музыки для них. Парламентарии убеждены, что стоит уделить внимание идеологическому содержанию дискотек, так как они являются одной из форм внеурочной деятельности.