Первостроитель Владивостока встанет на страже города — фото

Posted 7 февраля, 05:21
Published 7 февраля, 05:21
Modified 7 февраля, 05:23
Updated 7 февраля, 05:23
Общественный совет по вопросам архитектуры и дизайна городской среды прошёл на днях во администрации Владивостока. Один из главных вопросов — какие памятники могут появиться в столице ДФО в обозримом будущем.
В частности, детально рассматривался вопрос о том, где может быть установлен памятник одному из основателей Владивостока — прапорщику Николаю Комарову. Как отметили инициаторы проекта, памятник будет служить напоминанием о важной роли Комарова в истории города и его развитии, а также способствовать формированию культурной идентичности города.
Инициативная группа предложила несколько вариантов мест, где может появиться такой монумент, на совете же (председательствовал на котором глава Владивостока Константин Шестаков) было решено: памятник будет установлен на сопке Орлиное Гнездо.
Уже не первый год историки и краеведы, а также общественность предлагают увековечить во Владивостоке и память выдающегося русского дипломата Николая Игнатьева, подписавшего Пекинский договор (благодаря которому были окончательно установлены границы между Китаем и Российской империей и в итоге появился на картах Владивосток). Монумент предлагают установить в кампусе ДВФУ или, например, в районе Безымянной батареи на набережной Спортивной гавани. К рассмотрению этого вопроса совет решил вернуться еще раз.
На архитектурном совете также поддержали инициативы по установке памятников русским флотоводцам Федору Ушакову и Павлу Нахимову, а также памятников, посвященных детям войны и Герою социалистического труда, министру рыбного хозяйства СССР Александру Ишкову.
Одобрили члены совета и идею установки скульптурной композиции на территории железнодорожного вокзала. Она будет посвящена пассажирам железных дорог.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где в столице ДФО будет установлен памятник приморским бойцам — добровольцам СВО.