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Posted 7 февраля, 05:21

Published 7 февраля, 05:21

Modified 7 февраля, 05:23

Updated 7 февраля, 05:23

Памятники прапорщику Комарову, дипломату Игнатьеву установят во Владивостоке

Первостроитель Владивостока встанет на страже города — фото

7 февраля 2025, 05:21
Фото: vostokmedia.com.

Памятники прапорщику Комарову, дипломату Игнатьеву установят во Владивостоке

Сюжет
Память
Памятник прапорщику Комарову, памятник дипломату Николаю Игнатьеву, монумент Павла Нахимова, памятник детям войны — эти и другие скульптурные композиции могут появиться в скором будущем во Владивостоке.

Общественный совет по вопросам архитектуры и дизайна городской среды прошёл на днях во администрации Владивостока. Один из главных вопросов — какие памятники могут появиться в столице ДФО в обозримом будущем.

В частности, детально рассматривался вопрос о том, где может быть установлен памятник одному из основателей Владивостока — прапорщику Николаю Комарову. Как отметили инициаторы проекта, памятник будет служить напоминанием о важной роли Комарова в истории города и его развитии, а также способствовать формированию культурной идентичности города.

Инициативная группа предложила несколько вариантов мест, где может появиться такой монумент, на совете же (председательствовал на котором глава Владивостока Константин Шестаков) было решено: памятник будет установлен на сопке Орлиное Гнездо.

Один из вариантов памятника Комарову
Один из вариантов памятника Комарову
Один из вариантов памятника Комарову
Один из вариантов памятника Комарову. Фото: vlc.ru

Уже не первый год историки и краеведы, а также общественность предлагают увековечить во Владивостоке и память выдающегося русского дипломата Николая Игнатьева, подписавшего Пекинский договор (благодаря которому были окончательно установлены границы между Китаем и Российской империей и в итоге появился на картах Владивосток). Монумент предлагают установить в кампусе ДВФУ или, например, в районе Безымянной батареи на набережной Спортивной гавани. К рассмотрению этого вопроса совет решил вернуться еще раз.

Вариант памятника Игнатьеву
Вариант памятника Игнатьеву. Фото: vlc.ru

На архитектурном совете также поддержали инициативы по установке памятников русским флотоводцам Федору Ушакову и Павлу Нахимову, а также памятников, посвященных детям войны и Герою социалистического труда, министру рыбного хозяйства СССР Александру Ишкову.

Одобрили члены совета и идею установки скульптурной композиции на территории железнодорожного вокзала. Она будет посвящена пассажирам железных дорог.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где в столице ДФО будет установлен памятник приморским бойцам — добровольцам СВО.

Где и когда во Владивостоке установят памятник приморским добровольцам СВО
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#Новости#Общество#Владивосток#Памятник#Память#Приморский край
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