Первостроитель Владивостока встанет на страже города — фото

Уже не первый год историки и краеведы, а также общественность предлагают увековечить во Владивостоке и память выдающегося русского дипломата Николая Игнатьева, подписавшего Пекинский договор (благодаря которому были окончательно установлены границы между Китаем и Российской империей и в итоге появился на картах Владивосток). Монумент предлагают установить в кампусе ДВФУ или, например, в районе Безымянной батареи на набережной Спортивной гавани. К рассмотрению этого вопроса совет решил вернуться еще раз.