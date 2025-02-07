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Posted 7 февраля, 02:58

Published 7 февраля, 02:58

Modified 7 февраля, 03:00

Updated 7 февраля, 03:00

Получить независимую оценку квалификации могут жители Хабаровского края

Получить независимую оценку квалификации могут жители Хабаровского края

7 февраля 2025, 02:58
Фото: Правительство Хабаровского края.
В Хабаровском крае специалисты ряда профессий при устройстве на работу могут получить независимую оценку своей квалификации, что позволяет им подтвердить свои компетенции и увеличивает шансы на успешное трудоустройство.

С 2025 года оценка квалификации проходит в рамках нового национального проекта «Кадры».

Как отметили в комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края, оценка квалификации проводится по инициативе работника либо по направлению работодателя в форме профессионального экзамена в центре оценки квалификации. По результатам его прохождения выдается свидетельство о соответствии его квалификации требованиям профессионального стандарта. Для работодателя наличие такого документа — гарантия того, что работник обладает необходимыми компетенциями.

— Хабаровский край — единственный регион России, где можно пройти независимую оценку квалификации за счет сертификата, которым оплачивают профессиональный экзамен в центре оценки квалификации. Стоимость сертификата равна стоимости профессионального экзамена. В Хабаровском крае этим механизмом с 2023 года, когда его начали применять, воспользовались уже восемь человек, — рассказали в комитете.

В ведомстве уточнили, что сертификат выдается центром занятости населения. Получить его могут граждане, состоящие на регистрационном учете в службе занятости и имеющие статус безработного или ищущие работу.

В настоящее время в крае действует девять центров оценки компетенций в таких областях как: сварка, жильно-коммунальное хозяйство, обеспечение безопасности и ЧС, строительство и проектирование, электроэнергетика, финансовый рынок, лифтовая отрасль, подъемные сооружения и вертикальный транспорт.

Ознакомиться с перечнем таких центров в крае, примерными вопросами для тестирования и получить дополнительную информацию можно на портале комитета по труду и занятости населения Правительства края либо по телефону (4212) 56-74-16.

#Хабаровский край
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