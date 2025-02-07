Получить независимую оценку квалификации могут жители Хабаровского края

Как отметили в комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края, оценка квалификации проводится по инициативе работника либо по направлению работодателя в форме профессионального экзамена в центре оценки квалификации. По результатам его прохождения выдается свидетельство о соответствии его квалификации требованиям профессионального стандарта. Для работодателя наличие такого документа — гарантия того, что работник обладает необходимыми компетенциями.