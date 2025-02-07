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Posted 7 февраля, 06:20

Published 7 февраля, 06:20

Modified 7 февраля, 06:22

Updated 7 февраля, 06:22

В Приморском крае наградили муниципалитеты за лучший новогодний дизайн площадей

Праздник на миллионы: кто сорвал джекпот в битве новогодних площадей Приморья

7 февраля 2025, 06:20
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае наградили муниципалитеты за лучший новогодний дизайн площадей

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Награда
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вручил главам городов и муниципалитетов награды — за лучшее новогоднее оформление площадей. Создать горожанам праздник и сделать это красиво — за такое стоит наградить!

В пресс-службе правительства Приморья рассказали: решение о проведении конкурса было принято в 2024 году. В нём приняли участие все 34 муниципальных образования региона. Победителю была назначена награда в три миллиона рублей, за второе место — два миллиона, третье — миллион рублей.

— Также мы определили победителей по шести отдельным номинациям с призовым вознаграждением по каждой из них в миллион рублей. Полученные средства будут направлены на благоустройство территорий, — отметил Олег Кожемяко.

Итак, какие же новогодние зимние городки признаны лучшими в крае?

Третье место заняла красиво и необычно украшенная площадь в Артёме.

Фото: Марина Микитюк. primorsky.ru

Второе место занял Дальнегорск. Ну, а первое — и это не удивительно! — решительно завоевал Спасск-Дальний. Ведь он стал единственным приморским городом, вошедшим в финал всероссийского конкурса «Ёлки России», и занял восьмое место, набрав более 27 тысяч голосов.

Что касается других номинаций, то самой красивой ёлкой была признана зелёная красавица Владивостока. В номинации «Новый год в моем селе» победил посёлок Кавалерово, приз за лучший «Новогодний серпантин» получил Арсеньевский городской округ. Награду в номинации «Новогоднее чудо» получила Находка, лучшая «Новогодняя фантазия» — в Уссурийске, а «Волшебный лёд» — в селе Новопокровка Красноармейского муниципального округа.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему в субботу, 8 февраля, в селе Калиновка Спасского района будет лыжный аншлаг.

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#Владивосток#Награда#Приморский край#Приморье
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