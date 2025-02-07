Праздник на миллионы: кто сорвал джекпот в битве новогодних площадей Приморья

Что касается других номинаций, то самой красивой ёлкой была признана зелёная красавица Владивостока. В номинации «Новый год в моем селе» победил посёлок Кавалерово, приз за лучший «Новогодний серпантин» получил Арсеньевский городской округ. Награду в номинации «Новогоднее чудо» получила Находка, лучшая «Новогодняя фантазия» — в Уссурийске, а «Волшебный лёд» — в селе Новопокровка Красноармейского муниципального округа.