Праздник на миллионы: кто сорвал джекпот в битве новогодних площадей Приморья

Posted 7 февраля, 06:20
Published 7 февраля, 06:20
Modified 7 февраля, 06:22
Updated 7 февраля, 06:22
В пресс-службе правительства Приморья рассказали: решение о проведении конкурса было принято в 2024 году. В нём приняли участие все 34 муниципальных образования региона. Победителю была назначена награда в три миллиона рублей, за второе место — два миллиона, третье — миллион рублей.
— Также мы определили победителей по шести отдельным номинациям с призовым вознаграждением по каждой из них в миллион рублей. Полученные средства будут направлены на благоустройство территорий, — отметил Олег Кожемяко.
Итак, какие же новогодние зимние городки признаны лучшими в крае?
Третье место заняла красиво и необычно украшенная площадь в Артёме.
Второе место занял Дальнегорск. Ну, а первое — и это не удивительно! — решительно завоевал Спасск-Дальний. Ведь он стал единственным приморским городом, вошедшим в финал всероссийского конкурса «Ёлки России», и занял восьмое место, набрав более 27 тысяч голосов.
Что касается других номинаций, то самой красивой ёлкой была признана зелёная красавица Владивостока. В номинации «Новый год в моем селе» победил посёлок Кавалерово, приз за лучший «Новогодний серпантин» получил Арсеньевский городской округ. Награду в номинации «Новогоднее чудо» получила Находка, лучшая «Новогодняя фантазия» — в Уссурийске, а «Волшебный лёд» — в селе Новопокровка Красноармейского муниципального округа.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему в субботу, 8 февраля, в селе Калиновка Спасского района будет лыжный аншлаг.