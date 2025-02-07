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Posted 7 февраля, 06:38

Published 7 февраля, 06:38

Modified 7 февраля, 06:40

Updated 7 февраля, 06:40

Рулевой грузовика рассыпал стройматериал на дорогу в Приморском крае

Прикрыл бы свое добро: водитель самосвала разозлил автомобилистку в Приморье — видео

7 февраля 2025, 06:38
Фото: vostokmedia.com.

Рулевой грузовика рассыпал стройматериал на дорогу в Приморском крае

Сюжет
Автомобили
Девушка прокатилась по Приморью и осталась довольна качеством дорог. Но есть один нюанс — ненависть к водителям крупногабаритного транспорта.

Водитель грузовика, перевозивший песок, не на шутку разозлил автомобилистку. Девушка ехала по федеральной трассе Хабаровск — Владивосток, как вдруг она догнала самосвал без заднего борта. Добро щедро посыпало дорогу и сзади идущую машину.

«Сначала слегка попадало на стекло, потом он разогнался и начали выпадать даже мелкие камушки, которые попадали на капот», — возмутилась приморочка.

Безответственность водителей крупногабаритного транспорта разочаровывает жительницу Владивостока. Ведь такие поступки могут привести к неприятностям или к трагедии.

«Помню, как знакомый попал в жуткую ситуацию. Из самосвала выпал уголь, который разбил лобовое стекло. Неужели так сложно накрыть груз?» — изумилась собеседница.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как беспечность рулевых приводит к трагедиям. В прошлом году водитель большегруза не закрепил плиты и убил ни в чем неповинных людей в Приморском крае.

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#Новости#Видео#Хабаровск#Владивосток#Автомобили#Приморский край#Происшествия#Грузовик#Безопасность на дороге
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