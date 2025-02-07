Прикрыл бы свое добро: водитель самосвала разозлил автомобилистку в Приморье — видео

Posted 7 февраля, 06:38
Published 7 февраля, 06:38
Modified 7 февраля, 06:40
Updated 7 февраля, 06:40
Водитель грузовика, перевозивший песок, не на шутку разозлил автомобилистку. Девушка ехала по федеральной трассе Хабаровск — Владивосток, как вдруг она догнала самосвал без заднего борта. Добро щедро посыпало дорогу и сзади идущую машину.
«Сначала слегка попадало на стекло, потом он разогнался и начали выпадать даже мелкие камушки, которые попадали на капот», — возмутилась приморочка.
Безответственность водителей крупногабаритного транспорта разочаровывает жительницу Владивостока. Ведь такие поступки могут привести к неприятностям или к трагедии.
«Помню, как знакомый попал в жуткую ситуацию. Из самосвала выпал уголь, который разбил лобовое стекло. Неужели так сложно накрыть груз?» — изумилась собеседница.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как беспечность рулевых приводит к трагедиям. В прошлом году водитель большегруза не закрепил плиты и убил ни в чем неповинных людей в Приморском крае.