Приморский край вошёл в число лидеров по вводу энергоэффективного жилья

Возглавляет рейтинг Москва, за год в столице построено 2,8 млн кв. м энергоэффективного жилья. Из них 1,7 млн кв. м жилья класса А, ещё 0,9 млн кв. м класса А+ и 0,2 млн кв. м А++. На втором месте Подмосковье с показателем 1,4 млн кв. м (А — 0,9, А+ — 0,3, А++ — 0,2), на третьем — Свердловская область с 0,7 млн кв. м (А — 0,3, А+ — 0,2, А++ — 0,2).