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Posted 7 февраля, 05:57

Published 7 февраля, 05:57

Modified 7 февраля, 05:59

Updated 7 февраля, 05:59

Приморский край вошёл в число лидеров по вводу энергоэффективного жилья

Приморский край вошёл в число лидеров по вводу энергоэффективного жилья

7 февраля 2025, 05:57
Фото: 1MI.
Приморский край по итогам 2024 года вошёл в топ-10 регионов России по вводу энергоэффективного жилья.

За год в субъекте было сдано в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м классом А и выше, следует из расчётов ДОМ.РФ на основе данных проектных деклараций застройщиков.

Возглавляет рейтинг Москва, за год в столице построено 2,8 млн кв. м энергоэффективного жилья. Из них 1,7 млн кв. м жилья класса А, ещё 0,9 млн кв. м класса А+ и 0,2 млн кв. м А++. На втором месте Подмосковье с показателем 1,4 млн кв. м (А — 0,9, А+ — 0,3, А++ — 0,2), на третьем — Свердловская область с 0,7 млн кв. м (А — 0,3, А+ — 0,2, А++ — 0,2).

«Статистика показывает, что застройщики в регионах стали больше фокусироваться на качестве проектов и применении в них ресурсосберегающих решений. Если год назад доля жилья с классом энергетической эффективности А и выше в общем вводе среди субъектов первой десятки составляла 43%, то по итогам 2024 года — уже более 50%. Росту этого показателя в том числе способствуют инициативы ДОМ.РФ. Среди них — внедрение „зелёных“ национальных стандартов и финансовое стимулирование проектов, соответствующих их критериям», — отметила директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

Кроме того, в 2024 году значительное количество энергоэффективного жилья было введено в Санкт-Петербурге (0,7 млн кв. м), Тюменской области (0,5 млн кв. м), Пензенской области, Ставропольском и Красноярском краях (по 0,4 млн кв. м).

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