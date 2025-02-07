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Posted 7 февраля, 03:06

Published 7 февраля, 03:06

Modified 7 февраля, 03:09

Updated 7 февраля, 03:09

Природный феномен: циклон над Приморьем движется задом наперед

Природный феномен: циклон над Приморьем движется задом наперед

7 февраля 2025, 03:06
Фото: pxhere.com.
Сюжет
Погода
Над Приморским краем наблюдается необычное метеорологическое явление: циклон движется с северо-востока на юго-запад, что является крайне редким случаем для региона. Несколько антициклонов с запада пытаются вытеснить эту систему, создавая уникальную метеорологическую ситуацию над территорией края.

По данным метеоблогера Руслана Юрковского «Маглипогода», на текущей синоптической карте отчетливо видно необычное противостояние атмосферных фронтов. С западной стороны к региону подступает целая армада антициклонов с рекордно высоким давлением от 1052 до 1060 гПа (обозначены на карте синей буквой H). В то же время с востока движется циклон с давлением 992 гПа (отмечен красной буквой L), который, вопреки традиционным схемам движения, перемещается в юго-западном направлении.

Фото: maglipogoda_kanal

Такое противостояние воздушных масс уже отражается на погоде в регионе. По данным Примгидромета, в выходные приморцев ожидают настоящие погодные качели: от -1°С днем в субботу до -28°С ночью в воскресенье. При этом в некоторых районах края возможен снегопад. Во Владивостоке будет относительно комфортно: температура воздуха составит около -5°С, осадков не ожидается.

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Как отмечает Руслан Юрковский, такая траектория движения циклона – большая редкость для Приморского края. В ближайшее время ожидается, что западный перенос воздушных масс все же возьмет верх, и погодная ситуация в регионе стабилизируется.

Ранее «Восток-Медиа» писало как закончится зима, что согласно долгосрочным прогнозам синоптиков. По их словам, рекордно низких температур ждать не стоит.

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#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Снегопад#Температура#Циклон#Примгидромет#Приморский край#Приморье#Руслан Юрковский#Антициклон#Метеорология
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