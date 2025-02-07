Природный феномен: циклон над Приморьем движется задом наперед

Такое противостояние воздушных масс уже отражается на погоде в регионе. По данным Примгидромета, в выходные приморцев ожидают настоящие погодные качели: от -1°С днем в субботу до -28°С ночью в воскресенье. При этом в некоторых районах края возможен снегопад. Во Владивостоке будет относительно комфортно: температура воздуха составит около -5°С, осадков не ожидается.