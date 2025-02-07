Природный феномен: циклон над Приморьем движется задом наперед

Posted 7 февраля, 03:06
Published 7 февраля, 03:06
Modified 7 февраля, 03:09
Updated 7 февраля, 03:09
По данным метеоблогера Руслана Юрковского «Маглипогода», на текущей синоптической карте отчетливо видно необычное противостояние атмосферных фронтов. С западной стороны к региону подступает целая армада антициклонов с рекордно высоким давлением от 1052 до 1060 гПа (обозначены на карте синей буквой H). В то же время с востока движется циклон с давлением 992 гПа (отмечен красной буквой L), который, вопреки традиционным схемам движения, перемещается в юго-западном направлении.
Такое противостояние воздушных масс уже отражается на погоде в регионе. По данным Примгидромета, в выходные приморцев ожидают настоящие погодные качели: от -1°С днем в субботу до -28°С ночью в воскресенье. При этом в некоторых районах края возможен снегопад. Во Владивостоке будет относительно комфортно: температура воздуха составит около -5°С, осадков не ожидается.
Как отмечает Руслан Юрковский, такая траектория движения циклона – большая редкость для Приморского края. В ближайшее время ожидается, что западный перенос воздушных масс все же возьмет верх, и погодная ситуация в регионе стабилизируется.
Ранее «Восток-Медиа» писало как закончится зима, что согласно долгосрочным прогнозам синоптиков. По их словам, рекордно низких температур ждать не стоит.