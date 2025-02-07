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Posted 6 февраля, 23:47

Published 6 февраля, 23:47

Modified 6 февраля, 23:49

Updated 6 февраля, 23:49

Авария около важной авторазвязки спровоцировала затор во Владивостоке

Пробка, страдания, тлен: момент ДТП в центре Владивостока попал на видео

6 февраля 2025, 23:47
Фото: codd_vl.

Авария около важной авторазвязки спровоцировала затор во Владивостоке

Сюжет
Дорожное движение
Утро пятницы выдалось достаточно зимним, — Владивосток припорошило снежком. Водители, судя по всему, не отходят от традиций и заканчивают рабочую неделю в пробках.

Около остановки «Фуникулер» произошло столкновение, которое осложняет движение в районе кольца, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Владивостока.

Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут, чтобы затор на дороге не стал судьбоносным обстоятельством для сегодняшних планов.

Фото: codd_vl

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, автомобилисты угодили в ДТП ранним утром.

Видео: codd_vl.

Нередко данный участок страдает из-за невнимательных и излишне торопливых водителей. Порой участники движения провоцируют жуткие коллапсы.

Кольцо фуникулёра — всё: ДТП спровоцировало пробку в центре Владивостока — фото
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