Пробка, страдания, тлен: момент ДТП в центре Владивостока попал на видео

Posted 6 февраля, 23:47
Published 6 февраля, 23:47
Modified 6 февраля, 23:49
Updated 6 февраля, 23:49
Около остановки «Фуникулер» произошло столкновение, которое осложняет движение в районе кольца, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Владивостока.
Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут, чтобы затор на дороге не стал судьбоносным обстоятельством для сегодняшних планов.
Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, автомобилисты угодили в ДТП ранним утром.
Нередко данный участок страдает из-за невнимательных и излишне торопливых водителей. Порой участники движения провоцируют жуткие коллапсы.