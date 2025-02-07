Пробка, страдания, тлен: момент ДТП в центре Владивостока попал на видео

Авария около важной авторазвязки спровоцировала затор во Владивостоке

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Утро пятницы выдалось достаточно зимним, — Владивосток припорошило снежком. Водители, судя по всему, не отходят от традиций и заканчивают рабочую неделю в пробках.