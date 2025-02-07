Пятничные мучения: жуткая пробка образовалась на месте ДТП во Владивостоке — видео

Posted 7 февраля, 06:55
Published 7 февраля, 06:55
Modified 7 февраля, 06:57
Updated 7 февраля, 06:57
В дальневосточной столице в районе Второй Речки случилось дорогостоящее ДТП. Автомобилист на «Фите» догнал «БМВ». В результате аварии образовался затор. Судя по всему, город традиционно будет простаивать в жутких пробках к концу дня.
Обстоятельства произошедшего неизвестны. О пострадавших не сообщается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как Лада сбила пенсионерку, которую отбросило в другой автомобиль во Владивостоке. Авария случилась в снегопад на заснеженной дороге.