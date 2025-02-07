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Posted 7 февраля, 06:55

Published 7 февраля, 06:55

Modified 7 февраля, 06:57

Updated 7 февраля, 06:57

Авария в проблемном районе спровоцировала затор во Владивостоке

Пятничные мучения: жуткая пробка образовалась на месте ДТП во Владивостоке — видео

7 февраля 2025, 06:55
Фото: vostokmedia.com.

Авария в проблемном районе спровоцировала затор во Владивостоке

Сюжет
Снегопад
Пятничный вечер наступает и постепенно превращает улицы Владивостока в одну сплошную пробку. Аварий много, водителей не меньше, — дорожный трафик осложняется.

В дальневосточной столице в районе Второй Речки случилось дорогостоящее ДТП. Автомобилист на «Фите» догнал «БМВ». В результате аварии образовался затор. Судя по всему, город традиционно будет простаивать в жутких пробках к концу дня.

Обстоятельства произошедшего неизвестны. О пострадавших не сообщается.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как Лада сбила пенсионерку, которую отбросило в другой автомобиль во Владивостоке. Авария случилась в снегопад на заснеженной дороге.

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