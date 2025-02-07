Разбился о реалии человеческого мира: дикий зверек погиб на трассе в Приморье — фото

Posted 7 февраля, 01:20
Published 7 февраля, 01:20
Modified 7 февраля, 01:22
Updated 7 февраля, 01:22
Между Вольно-Надеждинском и Владивостоком произошло дорожное происшествие с участием оленя, сообщают новые медиа. На обочине лежит мертвое животное, а чуть дальше стоит побитый «Приус» на аварийках.
Причастна ли легковушка к смерти парнокопытного? — Неизвестно. Обстоятельства инцидента выясняются.
К сожалению, дикие звери нередко становятся жертвами автомобильного движения. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как косуля выскочила на дорогу и угодила под машину в дальневосточной столице.