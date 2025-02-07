vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 01:20

Published 7 февраля, 01:20

Modified 7 февраля, 01:22

Updated 7 февраля, 01:22

Авария со смертельным исходом произошла на федеральной дороге в Приморском крае

Разбился о реалии человеческого мира: дикий зверек погиб на трассе в Приморье — фото

7 февраля 2025, 01:20
Фото: vostokmedia.com.

Авария со смертельным исходом произошла на федеральной дороге в Приморском крае

Сюжет
Животные
Жуткое ДТП унесло жизнь милого парнокопытного. Поодаль от мертвого малыша расположился, предположительно, второй участник страшного столкновения, — изувеченный автомобиль.

Между Вольно-Надеждинском и Владивостоком произошло дорожное происшествие с участием оленя, сообщают новые медиа. На обочине лежит мертвое животное, а чуть дальше стоит побитый «Приус» на аварийках.

Причастна ли легковушка к смерти парнокопытного? — Неизвестно. Обстоятельства инцидента выясняются.

Фото: dpscontrol_public

К сожалению, дикие звери нередко становятся жертвами автомобильного движения. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как косуля выскочила на дорогу и угодила под машину в дальневосточной столице.

«Нос» машины разорвало: дикий зверь забрел во Владивосток и бросился навстречу смерти
Узнать подробнее
Читайте также:
«Страдания начинаются»: грузовик полностью перекрыл дорогу во Владивостоке — видео«Тут фарш просто»: фура влетела в леера после чудовищной аварии в Приморье — видеоОпасные магнитные бури в Приморье — чего ждать метеозависимым в феврале 2025 года
#Новости#Дальний Восток#Владивосток#Животные#Приморский край#Косуля#Происшествия#Олень#Приус#Дорожное происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика