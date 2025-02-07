Россияне осваивают агротуризм: что это такое, плюсы и минусы

Posted 7 февраля, 11:04
Published 7 февраля, 11:04
Modified 7 февраля, 11:28
Updated 7 февраля, 11:28
Агротуризм (или иначе сельский туризм) возник как направление отдыха в Европе. Еще в 19 веке среди горожан стало модным отдыхать вдали от городской суеты. На маленькие фермы и виллы Италии, Франции, Австрии стали приезжать туристы — насладиться тишиной и уютом деревенской жизни, а иногда и самим поучаствовать в сборе урожая или уходе за животными.
Такой вид отдыха очень быстро стал востребован среди европейцев. Уже к середине 20 века сельский туризм стал одним из самых популярных направлений отдыха — жители мегаполисов начали искать способы приятно и недорого провести время на природе.
В нашей стране агротуризм начал развиваться сравнительно недавно. В советские времена сельский туризм заменяли поездки на дачу и подработка в колхозах, куда привлекали студентов и работников предприятий для помощи в сборе урожая. Но уже в «нулевые» агротуризм в России стал набирать обороты:
Более того, агротуризм — это и глубокий психологический опыт. Подробнее об этом рассказала клинический психолог Екатерина Семешина:
«Агротуризм — это не просто отдых в деревне; это полное погружение в ритмы земли и процесс создания того, что мы привыкли видеть на полках магазинов. Мы не просто наблюдатели, а участники. Это своего рода медитация, позволяющая отключиться от городской суеты. В агротуризме люди возвращаются к истокам, учат благодарности к труду фермеров, природе и еде. Это шанс замедлиться, почувствовать момент, увидеть жизнь во всей её простоте и красоте».
Психологические преимущества агротуризма становятся особенно очевидными, когда человек полностью отказывается от шумного мира и погружается в тихую деревенскую атмосферу. Это не просто способ отдохнуть, а возможность восстановить баланс и гармонию в жизни, почувствовать связь с природой и ценить труд людей, стоящих за повседневными продуктами.
Видов агротуризма очень много. Нет единой классификации сельского туризма. Это зависит только от организации отдыха: одни туристы желают просто отдохнуть в живописном уголке, другие — предпочитают полностью окунуться в деревенскую жизнь и полноценно поработать по хозяйству.
«Когда человек работает на земле, собирает урожай или участвует в других сельскохозяйственных процессах, он начинает по-другому воспринимать еду. Он осознаёт, сколько усилий стоит за каждым продуктом. Это не просто работа, а процесс, в котором есть уважение к труду, природе и времени. Так люди становятся более осознанными потребителями, понимая ценность пищи и тех, кто работает для её создания», — подчеркивает Екатерина Семешина.
Вот лишь несколько направлений агротуризма:
В сельском туризме досуг путешественника может быть разнообразным — например, включать рыбалку и охоту, пешие прогулки с посещением местных достопримечательностей, походы за ягодами и грибами, катание на лодках или лошадях и др.
Сельский туризм имеет массу плюсов перед другими видами отдыха.
«Агротуризм — это отличный способ перезагрузиться. Он позволяет человеку не только отдохнуть, но и действительно почувствовать момент. Когда ты находишься вдали от повседневных забот, когда нет постоянного потока информации, ты начинаешь глубже ощущать связь с природой и собой. Это идеальное место для тех, кто хочет снять напряжение, избавиться от стресса и заново настроиться на положительные эмоции».
Но у сельского туризма есть и недостатки, которые могут не понравится жителям мегаполиса.
Самые популярные направления для сельского туризма в России — районы Краснодарского и Алтайского края, Подмосковье, Северный Кавказ, Поволжье, Татарстан, Карелия. Рассмотрим некоторые из них.
Живописная и щедрая Кубань — лидер по сельскому туризму в России. Здесь принимают гостей экофермы, сельскохозяйственные предприятия, этнокомплексы, находящиеся в небольших городках и казачьих станицах.
В Краснодарском крае часто организовывают гастротуры, гастрономические ярмарки и фестивали, где можно отведать продукцию местных фермеров. Кубань славится своим виноделием, а некоторые фермерские хозяйства предлагают туристам поучаствовать в сборе урожая, а затем отведать молодого вина.
Для любителей агротуризма доступны разные виды досуга — отдых в экодомиках и настоящих казачьих домах, работа на пасеке и животноводческих фермах, конные прогулки, рыбалка и т. д.
В Нижегородской области множество небольших городков и поселков, в которых организован агротуризм для желающих сбежать от городской суеты.
Например, в Выксунском районе можно отдохнуть в настоящих русских избах с печью и домоткаными ковриками, погрузиться в атмосферу крестьянского быта 19 века. Туры по сельскому туризму организовывают в дворянскую усадьбу у города Богородска, на пасеку в село Марьевка, крестьянскую усадьбу «Хуторок Мохово».
В Смоленской области есть семейные фермы, принимающие гостей по программе сельского туризма. Здесь можно насладиться чистым воздухом смоленских лесов, отправиться в поход за ягодами и грибами, отведать свежие фрукты и местный сыр.
Есть в Смоленщине и специальные агроусадьбы, где воссоздан крестьянский быт 18-19 в. в. Например, в Заборьевском сельском поселении или в деревне Мироедово, усадьбы «Аврора» или «Екатеринка».
Еще одно достаточно развитое направление агротуризма в России — Ставропольский край. Гостей принимают этнокомплексы — казачьи станицы, где можно прожить несколько дней в настоящей хате, покататься на лошадях и при желании освоить традиционные казачьи ремесла.
Самые популярные туры сельского туризма Ставрополья:
Волжские плавни — издавна одно из любимых направлений экотуризма для россиян. Главное направление агротуризма здесь — отдых в рыболовных и охотничьих базах на берегу Волги с посещением осетровых ферм, катанием на лошадях, дегустацией традиционных блюд волжских рыбаков.
Агротуризм в Якутии только начинает развиваться. Но здесь есть немало интересных уголков, где можно отдохнуть на природе и познакомиться с удивительными традициями и обычаями якутов.
Например, в экоферме «Люсган» путешественники могут поработать на пасеке и собрать урожай клубники, покататься на лошадях и отведать блюда якутской кухни. На экобазе «Подкова на счастье» туристов угощают продукцией местных фермерских хозяйств, катают на лодках и катамаранах, устраивают рыбалку и сбор ягод.
Карелия — идеальное место для агротуризма. Здесь предлагают тихий отдых среди живописной природы в рубленых деревянных домах семейные фермы и этнопоселки. Туристов ждет катание на снегоходах и собачьих упряжках, рыбалка в кристально чистых озерах и горных речушках, походы в дремучие карельские леса за грибами и ягодами.
В Алтайском крае можно отдохнуть в небольших сельских подворьях и ощутить себя настоящим деревенским жителем. Сельский туризм здесь часто предлагают местные жители. Путешественник может участвовать в деревенских праздниках и национальных обрядах, отправиться на сбор грибов, ягод и лекарственных трав, отведать натуральную деревенскую пищу, научиться варить сыр и ухаживать за домашними животными.
Агротуризм — вид отдыха для тех, кого утомили городские развлечения и шум мегаполиса. Сельский туризм в России активно развивается, почти в каждом российском регионе можно найти объекты агротуризма.
Среди россиян агротуризм популярен из-за доступной цены туров, возможности недорого и интересно отдохнуть всей семьей в экологически чистой местности.