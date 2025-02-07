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Posted 7 февраля, 11:04

Published 7 февраля, 11:04

Modified 7 февраля, 11:28

Updated 7 февраля, 11:28

Россияне осваивают агротуризм: что это такое, плюсы и минусы

Россияне осваивают агротуризм: что это такое, плюсы и минусы

7 февраля 2025, 11:04
Фото: Изображение Midjourney. Россияне осваивают агротуризм: что это такое, плюсы и минусы
Сюжет
Сельское хозяйство
Агротуризм в России становится самым популярным видом отдыха. Это самый доступный способ восстановить силы и перезагрузиться. Расскажем, в чем секрет популярности сельского туризма и какие направления агротуризма есть в России?

Что такое агротуризм

Агротуризм (или иначе сельский туризм) возник как направление отдыха в Европе. Еще в 19 веке среди горожан стало модным отдыхать вдали от городской суеты. На маленькие фермы и виллы Италии, Франции, Австрии стали приезжать туристы — насладиться тишиной и уютом деревенской жизни, а иногда и самим поучаствовать в сборе урожая или уходе за животными.

Такой вид отдыха очень быстро стал востребован среди европейцев. Уже к середине 20 века сельский туризм стал одним из самых популярных направлений отдыха — жители мегаполисов начали искать способы приятно и недорого провести время на природе.

В нашей стране агротуризм начал развиваться сравнительно недавно. В советские времена сельский туризм заменяли поездки на дачу и подработка в колхозах, куда привлекали студентов и работников предприятий для помощи в сборе урожая. Но уже в «нулевые» агротуризм в России стал набирать обороты:

  • Во-первых, жители мегаполисов с загрязненной атмосферой стали искать возможность отдыха в экологически чистых районах.
  • Во-вторых, сельхозпредприятия в России активно развивались и смогли создать условия для размещения и приема гостей.
  • В-третьих, такой вид отдыха более бюджетный, чем, скажем, поездка на море или в горы.
Уже в «нулевые» жители мегаполисов с загрязненной атмосферой стали искать возможность отдыха в экологически чистых районах
Уже в «нулевые» жители мегаполисов с загрязненной атмосферой стали искать возможность отдыха в экологически чистых районах. Фото: 1MI

Более того, агротуризм — это и глубокий психологический опыт. Подробнее об этом рассказала клинический психолог Екатерина Семешина:

«Агротуризм — это не просто отдых в деревне; это полное погружение в ритмы земли и процесс создания того, что мы привыкли видеть на полках магазинов. Мы не просто наблюдатели, а участники. Это своего рода медитация, позволяющая отключиться от городской суеты. В агротуризме люди возвращаются к истокам, учат благодарности к труду фермеров, природе и еде. Это шанс замедлиться, почувствовать момент, увидеть жизнь во всей её простоте и красоте».

Психологические преимущества агротуризма становятся особенно очевидными, когда человек полностью отказывается от шумного мира и погружается в тихую деревенскую атмосферу. Это не просто способ отдохнуть, а возможность восстановить баланс и гармонию в жизни, почувствовать связь с природой и ценить труд людей, стоящих за повседневными продуктами.

Клинический психолог Екатерина Семешина
Клинический психолог Екатерина Семешина. Фото: PR центр «ГОРОД»

Видов агротуризма очень много. Нет единой классификации сельского туризма. Это зависит только от организации отдыха: одни туристы желают просто отдохнуть в живописном уголке, другие — предпочитают полностью окунуться в деревенскую жизнь и полноценно поработать по хозяйству.

«Когда человек работает на земле, собирает урожай или участвует в других сельскохозяйственных процессах, он начинает по-другому воспринимать еду. Он осознаёт, сколько усилий стоит за каждым продуктом. Это не просто работа, а процесс, в котором есть уважение к труду, природе и времени. Так люди становятся более осознанными потребителями, понимая ценность пищи и тех, кто работает для её создания», — подчеркивает Екатерина Семешина.

Вот лишь несколько направлений агротуризма:

  • Классический сельский туризм — турист полностью погружается в деревенский быт: живет в деревенском домике или на экоферме, помогает хозяевам в фермерской работе. Обычно туристов не обременяют тяжелой работой, но вполне можно поучаствовать в сборе урожая или уходе за домашними животными.
  • Гастрономический сельский туризм — отдых на ферме или другом сельхозпредприятии с дегустацией экологически чистых продуктов. Акцент в такой поездке делается на определенной еде — туристов угощают сезонными фруктами и овощами, блюдами местной кухни, свежими сырами или вином собственного производства.
  • Событийный сельский туризм — туристов приглашают на фестивали, ярмарки, концерты в сельскую местность. Есть возможность поучаствовать в интересном мероприятии и насладиться дегустацией фермерских продуктов.
  • Культурно-этнографический сельский туризм — отдых в деревеньках или селах, этнотуристических комплексах с полным погружением в историю и культуры той или иной местности.
Гастрономический сельский туризм — отдых на ферме или другом сельхозпредприятии с дегустацией экологически чистых продуктов
Гастрономический сельский туризм — отдых на ферме или другом сельхозпредприятии с дегустацией экологически чистых продуктов. Фото: freepik.com

В сельском туризме досуг путешественника может быть разнообразным — например, включать рыбалку и охоту, пешие прогулки с посещением местных достопримечательностей, походы за ягодами и грибами, катание на лодках или лошадях и др.

В чем плюсы и минусы агротуризма

Сельский туризм имеет массу плюсов перед другими видами отдыха.

  1. Первый плюс — это доступно по стоимости большинству россиян. Туры по агротуризму, как правило, стоят гораздо меньше, чем другие поездки — например, на морские или горнолыжные курорты. Кроме того, множество объектов агротуризма расположены довольно близко от различных городов, что удешевляет поездку.
  2. Второй плюс — агротуризм подходит для семейного отдыха. Порезвиться на природе, погулять по лесу, покормить домашних животных — такие развлечения очень нравятся детям. Кстати, сельский туризм привлекает и молодежь не только интересным и необычным досугом, но и ценами, вполне приемлемыми для студентов.
  3. Третий плюс агротуризма — экологичность: чистый воздух и натуральные продукты.
  4. Четвертый плюс — агротуризм — это отличный способ перезагрузиться. Подробнее об этом рассказала Екатерина Семешина:
«Агротуризм — это отличный способ перезагрузиться. Он позволяет человеку не только отдохнуть, но и действительно почувствовать момент. Когда ты находишься вдали от повседневных забот, когда нет постоянного потока информации, ты начинаешь глубже ощущать связь с природой и собой. Это идеальное место для тех, кто хочет снять напряжение, избавиться от стресса и заново настроиться на положительные эмоции».
Агротуризм подходит для семейного отдыха, порезвиться на природе, погулять по лесу, покормить домашних животных — такие развлечения очень нравятся детям.
Агротуризм подходит для семейного отдыха, порезвиться на природе, погулять по лесу, покормить домашних животных — такие развлечения очень нравятся детям.. Фото: freepik.com

Но у сельского туризма есть и недостатки, которые могут не понравится жителям мегаполиса.

  1. Труднодоступность. К удаленным уголкам может быть трудно добраться, если у вас нет собственного автомобиля.
  2. Отсутствие инфраструктуры. Фермерские хозяйства, развивающие агротуризм, обычно не имеют развитой инфраструктуры — там нет комфортабельных гостиниц со звездами, а в некоторых местах нужно быть готовым к тому, что удобства будут во дворе.
  3. Отсутствие Сети. А еще во многих этнопоселках и деревеньках нет нормальной мобильной связи и плохо ловит интернет. Хотя это можно отнести и к плюсам агротуризма — появляется возможность полностью отключиться от современного мира и погрузиться в тихую размеренную деревенскую жизнь.
Фермерские хозяйства, развивающие агротуризм, обычно не имеют развитой инфраструктуры — там нет комфортабельных гостиниц со звездами
Фермерские хозяйства, развивающие агротуризм, обычно не имеют развитой инфраструктуры — там нет комфортабельных гостиниц со звездами. Фото: 1MI

Направления для агротуризма в России

Самые популярные направления для сельского туризма в России — районы Краснодарского и Алтайского края, Подмосковье, Северный Кавказ, Поволжье, Татарстан, Карелия. Рассмотрим некоторые из них.

Краснодарский край

Живописная и щедрая Кубань — лидер по сельскому туризму в России. Здесь принимают гостей экофермы, сельскохозяйственные предприятия, этнокомплексы, находящиеся в небольших городках и казачьих станицах.

В Краснодарском крае часто организовывают гастротуры, гастрономические ярмарки и фестивали, где можно отведать продукцию местных фермеров. Кубань славится своим виноделием, а некоторые фермерские хозяйства предлагают туристам поучаствовать в сборе урожая, а затем отведать молодого вина.

Для любителей агротуризма доступны разные виды досуга — отдых в экодомиках и настоящих казачьих домах, работа на пасеке и животноводческих фермах, конные прогулки, рыбалка и т. д.

Нижегородская область

В Нижегородской области множество небольших городков и поселков, в которых организован агротуризм для желающих сбежать от городской суеты.

Например, в Выксунском районе можно отдохнуть в настоящих русских избах с печью и домоткаными ковриками, погрузиться в атмосферу крестьянского быта 19 века. Туры по сельскому туризму организовывают в дворянскую усадьбу у города Богородска, на пасеку в село Марьевка, крестьянскую усадьбу «Хуторок Мохово».

Смоленская область

В Смоленской области есть семейные фермы, принимающие гостей по программе сельского туризма. Здесь можно насладиться чистым воздухом смоленских лесов, отправиться в поход за ягодами и грибами, отведать свежие фрукты и местный сыр.

Есть в Смоленщине и специальные агроусадьбы, где воссоздан крестьянский быт 18-19 в. в. Например, в Заборьевском сельском поселении или в деревне Мироедово, усадьбы «Аврора» или «Екатеринка».

Некоторые фермерские хозяйства предлагают туристам поучаствовать в сборе урожая, а затем отведать молодого вина
Некоторые фермерские хозяйства предлагают туристам поучаствовать в сборе урожая, а затем отведать молодого вина. Фото: 1MI

Ставрополье

Еще одно достаточно развитое направление агротуризма в России — Ставропольский край. Гостей принимают этнокомплексы — казачьи станицы, где можно прожить несколько дней в настоящей хате, покататься на лошадях и при желании освоить традиционные казачьи ремесла.

Самые популярные туры сельского туризма Ставрополья:

  • пасека-усадьба «Пчелиный двор»;
  • этнокомплекс «Казачье подворье»;
  • перепелиные фермы;
  • винные заводы;
  • конезаводы;
  • форелевые хозяйства.

Астраханская область

Волжские плавни — издавна одно из любимых направлений экотуризма для россиян. Главное направление агротуризма здесь — отдых в рыболовных и охотничьих базах на берегу Волги с посещением осетровых ферм, катанием на лошадях, дегустацией традиционных блюд волжских рыбаков.

Якутия

Агротуризм в Якутии только начинает развиваться. Но здесь есть немало интересных уголков, где можно отдохнуть на природе и познакомиться с удивительными традициями и обычаями якутов.

Например, в экоферме «Люсган» путешественники могут поработать на пасеке и собрать урожай клубники, покататься на лошадях и отведать блюда якутской кухни. На экобазе «Подкова на счастье» туристов угощают продукцией местных фермерских хозяйств, катают на лодках и катамаранах, устраивают рыбалку и сбор ягод.

Агротуристам предлагают отдохнуть в настоящих русских избах с печью и домоткаными ковриками, погрузиться в атмосферу крестьянского быта 19 века
Агротуристам предлагают отдохнуть в настоящих русских избах с печью и домоткаными ковриками, погрузиться в атмосферу крестьянского быта 19 века. Фото: 1MI

Карелия

Карелия — идеальное место для агротуризма. Здесь предлагают тихий отдых среди живописной природы в рубленых деревянных домах семейные фермы и этнопоселки. Туристов ждет катание на снегоходах и собачьих упряжках, рыбалка в кристально чистых озерах и горных речушках, походы в дремучие карельские леса за грибами и ягодами.

Алтай

В Алтайском крае можно отдохнуть в небольших сельских подворьях и ощутить себя настоящим деревенским жителем. Сельский туризм здесь часто предлагают местные жители. Путешественник может участвовать в деревенских праздниках и национальных обрядах, отправиться на сбор грибов, ягод и лекарственных трав, отведать натуральную деревенскую пищу, научиться варить сыр и ухаживать за домашними животными.

Для любителей агротуризма доступны разные виды досуга — отдых в экодомиках и казачьих домах, работа на пасеке и фермах, конные прогулки, рыбалка и т. д.
Для любителей агротуризма доступны разные виды досуга — отдых в экодомиках и казачьих домах, работа на пасеке и фермах, конные прогулки, рыбалка и т. д.. Фото: 1MI

Заключение

Агротуризм — вид отдыха для тех, кого утомили городские развлечения и шум мегаполиса. Сельский туризм в России активно развивается, почти в каждом российском регионе можно найти объекты агротуризма.

Среди россиян агротуризм популярен из-за доступной цены туров, возможности недорого и интересно отдохнуть всей семьей в экологически чистой местности.

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