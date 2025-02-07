Россияне осваивают агротуризм: что это такое, плюсы и минусы

Агротуризм (или иначе сельский туризм) возник как направление отдыха в Европе. Еще в 19 веке среди горожан стало модным отдыхать вдали от городской суеты. На маленькие фермы и виллы Италии, Франции, Австрии стали приезжать туристы — насладиться тишиной и уютом деревенской жизни, а иногда и самим поучаствовать в сборе урожая или уходе за животными.