След больше моего кроссовка: кто тайком в ночи обошёл вокруг «Фетисов Арены» — видео

«Вы посмотрите, вы посмотрите, след больше моего, а я в огромных зимних кроссовках! А шаг какой огромный!» — восклицают снимавшие видеоролик, распространяющийся в новых медиа, владивостокцы. На заднем плане слышен встревоженный девичий голос, умоляющий уйти от страшного места поскорее.