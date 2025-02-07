След больше моего кроссовка: кто тайком в ночи обошёл вокруг «Фетисов Арены» — видео

Posted 7 февраля, 04:19
Published 7 февраля, 04:19
Modified 7 февраля, 04:21
Updated 7 февраля, 04:21
«Вы посмотрите, вы посмотрите, след больше моего, а я в огромных зимних кроссовках! А шаг какой огромный!» — восклицают снимавшие видеоролик, распространяющийся в новых медиа, владивостокцы. На заднем плане слышен встревоженный девичий голос, умоляющий уйти от страшного места поскорее.
Следы на видео и впрямь крупные. И даже отпечатки когтей видны.
Вот только…
Словом, специалисты АНО «Центр „Амурский тигр“ в официальном telegram-канале авторитетно пояснили: такие отпечатки на снегу оставляют, увы, совсем не тигры.
— Это белка! Не знаем, прошла ли она на стадион, но следы принадлежат именно ей, — прокомментировали видео в центре.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как история тигренка-сироты заставила приморцев проявить лучшие человеческие качества.