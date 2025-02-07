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Posted 7 февраля, 04:19

Published 7 февраля, 04:19

Modified 7 февраля, 04:21

Updated 7 февраля, 04:21

Посетители «Фетисов Арены» во Владивостоке обнаружили пугающие следы

След больше моего кроссовка: кто тайком в ночи обошёл вокруг «Фетисов Арены» — видео

7 февраля 2025, 04:19
Фото: vostokmedia.com.

Посетители «Фетисов Арены» во Владивостоке обнаружили пугающие следы

Сюжет
Животные
Странные — большие, пугающие, со следами когтей — отпечатки на снегу обнаружили жители Владивостока (да еще и среди ночи) рядом с «Фетисов Ареной». Не иначе, здесь прошли тигры.

«Вы посмотрите, вы посмотрите, след больше моего, а я в огромных зимних кроссовках! А шаг какой огромный!» — восклицают снимавшие видеоролик, распространяющийся в новых медиа, владивостокцы. На заднем плане слышен встревоженный девичий голос, умоляющий уйти от страшного места поскорее.

Следы на видео и впрямь крупные. И даже отпечатки когтей видны.

Вот только…

Словом, специалисты АНО «Центр „Амурский тигр“ в официальном telegram-канале авторитетно пояснили: такие отпечатки на снегу оставляют, увы, совсем не тигры.

— Это белка! Не знаем, прошла ли она на стадион, но следы принадлежат именно ей, — прокомментировали видео в центре.

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#Новости#Видео#Владивосток#Животные#Приморский край#Амурский тигр#Происшествия#Жители Владивостока
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