vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 02:02

Published 7 февраля, 02:02

Modified 7 февраля, 02:17

Updated 7 февраля, 02:17

Снег, 30-градусные морозы и потепление устроят погодные качели в Приморском крае

Снегопад, лютые морозы и -1°С: какая погода ожидается на выходных в Приморье

7 февраля 2025, 02:02
Фото: 1MI.

Снег, 30-градусные морозы и потепление устроят погодные качели в Приморском крае

Сюжет
Погода
Уик-энд выдастся разным в Приморском крае. Местное население успеет и порадоваться белым мухам, и потеплению. Но без огорчений тоже не обойдется.

Синоптическая обстановка на выходных будет весьма переменчивой в регионе, сообщает «Примгидромет».

В субботу кое-где ожидаются зимние осадки. Ночь традиционно будет морозной, — -10 — -18 °С. Днем в некоторых районах столбики термометров поднимутся до -1 °С.

В воскресенье прогнозируется похолодание. Ночью температуры понизятся до -28 °С, а максимальные значения будут ниже на 1 — 4 градуса, чем накануне.

Во Владивостоке снега не предвидится. Воздух прогреется до -5 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда зима распрощается с Приморским краем. Весна наведается только после того, как февраль подкинет парочку сюрпризов региону.

Как завершится зима в Приморье, рассказали синоптики — прогноз на месяц
Узнать подробнее
Читайте также:
Аномальное тепло и жуткие последствия циклона: какая погода ждет жителей Приморья«От -37 до +3»: жуткие морозы и снегопад ждут в Приморье«Сопливый Prius»: «лютые» морозы подкосили даже авто во Владивостоке — фото
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Весна#Мороз#Приморский край#Февраль#Синоптическая обстановка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика