Снегопад, лютые морозы и -1°С: какая погода ожидается на выходных в Приморье

Posted 7 февраля, 02:02
Published 7 февраля, 02:02
Modified 7 февраля, 02:17
Updated 7 февраля, 02:17
Синоптическая обстановка на выходных будет весьма переменчивой в регионе, сообщает «Примгидромет».
В субботу кое-где ожидаются зимние осадки. Ночь традиционно будет морозной, — -10 — -18 °С. Днем в некоторых районах столбики термометров поднимутся до -1 °С.
В воскресенье прогнозируется похолодание. Ночью температуры понизятся до -28 °С, а максимальные значения будут ниже на 1 — 4 градуса, чем накануне.
Во Владивостоке снега не предвидится. Воздух прогреется до -5 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда зима распрощается с Приморским краем. Весна наведается только после того, как февраль подкинет парочку сюрпризов региону.