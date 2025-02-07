Собачий холод и белые мухи: конец рабочей недели не порадует приморцев теплом

Во Владивостоке облачно, утром — и те, кто ехал на работу, это видели, прошел (точнее, пролетел) небольшой снег, белые мухи, можно сказать. Сильный ветер разнёс его по улицам — так, что и следа не осталось. Температура воздуха -16°C, по субъективным ощущениям (при такой силе ветра) — около 25 градусов ниже нуля. Собачий холод!