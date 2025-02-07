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Posted 6 февраля, 23:27

Published 6 февраля, 23:27

Modified 6 февраля, 23:29

Updated 6 февраля, 23:29

Холодная ветреная погода установилась в Приморском крае

Собачий холод и белые мухи: конец рабочей недели не порадует приморцев теплом

6 февраля 2025, 23:27
Фото: 1MI.

Холодная ветреная погода установилась в Приморском крае

Сюжет
Погода
Ледяной можно было назвать всю рабочую неделю в Приморье, и пятница не станет исключением. Морозы и ветер условий для неспешных прогулок не создают.

По сообщениям Примгидромета, над Приморьем все так же зависает, определяя погоду, тыловая часть циклона. По всему краю пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица, снежный накат. Сильные северо-западный ветер при температуре днем до -14°C заставит поежиться.

Во Владивостоке облачно, утром — и те, кто ехал на работу, это видели, прошел (точнее, пролетел) небольшой снег, белые мухи, можно сказать. Сильный ветер разнёс его по улицам — так, что и следа не осталось. Температура воздуха -16°C, по субъективным ощущениям (при такой силе ветра) — около 25 градусов ниже нуля. Собачий холод!

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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