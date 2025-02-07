Собачий холод и белые мухи: конец рабочей недели не порадует приморцев теплом

Posted 6 февраля, 23:27
Published 6 февраля, 23:27
Modified 6 февраля, 23:29
Updated 6 февраля, 23:29
По сообщениям Примгидромета, над Приморьем все так же зависает, определяя погоду, тыловая часть циклона. По всему краю пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица, снежный накат. Сильные северо-западный ветер при температуре днем до -14°C заставит поежиться.
Во Владивостоке облачно, утром — и те, кто ехал на работу, это видели, прошел (точнее, пролетел) небольшой снег, белые мухи, можно сказать. Сильный ветер разнёс его по улицам — так, что и следа не осталось. Температура воздуха -16°C, по субъективным ощущениям (при такой силе ветра) — около 25 градусов ниже нуля. Собачий холод!
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что говорят синоптики о том, как завершится зима в Приморье.