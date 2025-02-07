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Posted 7 февраля, 05:01

Published 7 февраля, 05:01

Modified 7 февраля, 06:00

Updated 7 февраля, 06:00

Во Владивостоке почтили память сотрудников прокуратуры, погибших при исполнении

Стрельба в здании прокуратуры: три жертвы во Владивостоке

7 февраля 2025, 05:01
Фото: 1MI.

Во Владивостоке почтили память сотрудников прокуратуры, погибших при исполнении

Сюжет
Прокуратура
Вооруженный мужчина ворвался в здание прокуратуры Ленинского района и открыл огонь по сотрудникам, после чего покончил с собой. Трагедия, потрясшая Владивосток, произошла ровно 20 лет назад.

Сегодня у здания прокуратуры на улице Петра Великого собрались родственники погибших, действующие работники и пенсионеры ведомства, а также студенты Дальневосточного юридического института. Они почтили память трех сотрудников прокуратуры, погибших 7 февраля 2005 года.

Фото: prosecutor_pk

В тот день обвиняемый по уголовному делу проник в здание прокуратуры около 9:30 утра. В служебном кабинете он произвел несколько выстрелов в заместителя прокурора Андрея Конева, утвердившего обвинительное заключение по его делу. Затем преступник открыл огонь по кабинету напротив, где находились заместитель прокурора Наталия Балашова и старший помощник прокурора Татьяна Проскуровская. После этого нападавший совершил самоубийство.

Фото: prosecutor_pk

За проявленные мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга все трое погибших сотрудников были посмертно награждены орденом Мужества указом Президента России. Сегодня на здании прокуратуры установлена мемориальная доска в память о погибших коллегах, куда ежегодно приносят цветы в знак скорби и уважения.

Фото: prosecutor_pk
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