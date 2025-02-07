Стрельба в здании прокуратуры: три жертвы во Владивостоке

В тот день обвиняемый по уголовному делу проник в здание прокуратуры около 9:30 утра. В служебном кабинете он произвел несколько выстрелов в заместителя прокурора Андрея Конева, утвердившего обвинительное заключение по его делу. Затем преступник открыл огонь по кабинету напротив, где находились заместитель прокурора Наталия Балашова и старший помощник прокурора Татьяна Проскуровская. После этого нападавший совершил самоубийство.