Стрельба в здании прокуратуры: три жертвы во Владивостоке

Posted 7 февраля, 05:01
Published 7 февраля, 05:01
Modified 7 февраля, 06:00
Updated 7 февраля, 06:00
Сегодня у здания прокуратуры на улице Петра Великого собрались родственники погибших, действующие работники и пенсионеры ведомства, а также студенты Дальневосточного юридического института. Они почтили память трех сотрудников прокуратуры, погибших 7 февраля 2005 года.
В тот день обвиняемый по уголовному делу проник в здание прокуратуры около 9:30 утра. В служебном кабинете он произвел несколько выстрелов в заместителя прокурора Андрея Конева, утвердившего обвинительное заключение по его делу. Затем преступник открыл огонь по кабинету напротив, где находились заместитель прокурора Наталия Балашова и старший помощник прокурора Татьяна Проскуровская. После этого нападавший совершил самоубийство.
За проявленные мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга все трое погибших сотрудников были посмертно награждены орденом Мужества указом Президента России. Сегодня на здании прокуратуры установлена мемориальная доска в память о погибших коллегах, куда ежегодно приносят цветы в знак скорби и уважения.